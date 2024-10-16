「凹豆咖」愛牌去年無預警歇業　總店淪法拍底價1.1億

記者張雅雲／高雄報導

40年的老字號登山體育用品店「100mountain百岳戶外裝備」，是南部「OUTDOOR咖」最愛逛的愛店，去年無預警歇業，因清償票款強制執行，高雄總店淪為法拍，一拍底價1.1億元，專家表示，該店雖然地段精華，但有分隔島及林蔭大道阻隔，店面較不集市。

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▲40年的老字號登山體育用品店「100mountain百岳戶外裝備」，是南部「OUTDOOR咖」最愛逛的愛店。（圖／記者張雅雲攝）

1982年創立的戶外裝備品牌「100mountain百岳」，從高雄戶外用品店起家，曾在台北內湖、高雄前鎮共有2間大型實體店，同時提供網路購物服務。

位置 底價 總坪數 單價 債務人 民權二路456號1、2、B1樓 1億1310萬 517.9坪 23萬 百岳 一心二路128號4樓之一 2740萬 202.8坪 13.5萬 百岳

▲百岳名下法拍產業。資料來源：高雄市地方法院。（ETtoday製表）

不料，去年突然全面無預警歇業，當時百岳曾說明，這是百岳40年來最沉重也最無奈的決定，由於面臨經營嚴重困境，營運之資金無以為繼，不得不宣布自即日起，百岳將熄燈，終止營運，連官網都只留下「Take good care, dear friends!」讓不少老顧客十分惋惜。

而高雄總店至今仍拉下鐵門，維持去年歇業狀態，近期該店面流入法拍市場，債務人為百岳登山用品體育公司，遭拍賣原因為「清償票款」強制執行，該店屋齡34年，根據筆錄指出，現場無人使用堆放大量雜物，有積欠管理費，為地上1、2樓、B1樓，持分地坪74坪、建坪517.9坪，17日進行第一拍，底價為1億1310萬元，換算單價23萬元。

▲另一筆債務人同樣為百岳登山用品體育公司，位於「國際金融大樓」4樓。（圖／記者張雅雲攝）

而另一筆法拍物件，債務人同樣為百岳登山用品體育公司，位於「國際金融大樓」4樓，持分地坪18.9坪、建坪202.8坪，一拍底價2740萬元，換算單價13.5萬元。

住商不動產高雄威欣民生加盟店副總經理邱文濱表示，民權路位於南高雄蛋黃區，具店面價值，店面單坪價格落在35~40萬元，至於租金單坪落在1500元，近年大型店面因坪數較大墊高租金，只有大型連鎖品牌較有機會承租，待租期也拉長。

▲民權路正對安全島以及林蔭大道，因人潮、車潮容易經過，而不易聚集。（圖／記者張雅雲攝）

加上民權路經營店面，有安全島以及林蔭大道，對住家來說，雖有棟距開闊的優勢，但若是經營店面，反倒因人潮、車潮容易經過，而不易聚集。而另一筆「國際金融大樓」，目前單價約為10~14萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，百岳總店1樓為65.4坪，2樓、B1主建物分別為132.16坪、132.72坪，一般來說，2樓價值約為為1樓一半，B1樓則是1/3價格，不過由於總價太高加上貸款難，研判一拍難以吸引投資人出手，與其他法拍物件分開標售較易成交。

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