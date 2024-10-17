台中全年推案量照衝6千億　在地：直接賣到明年329

▲台中市全年推案金額上看5500億至6000億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市不動產開發公會公布大台中房市推案統計，目前累計前9月推案金額達4368.7億元、年增20.6%，創歷年同期新高。儘管Q4在央行重手打房下，部分個案延遲開案，但仍有不少百億指標大案勇於進場，公會預估，全年推案金額上看5500億至6000億元。

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台中房地產歷經3年的價量雙漲，2024年全年推案總銷金額將上看5500億至6000億元，年增約2成，創歷史新高。值得注意的是，大台中9月適逢928檔期，單月推案金額達752.2億元、年增81.3%，繼520檔期、5月推案661.3億元高點後，再創單月推案歷史新高。

▼台中市歷年預售屋推案金額。

年度 推案金額 (億元) 2020 年 3049 2021 年 3334 2022 年 4502 2023 年 4825 2024 年 5500～6000 (預估)

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「下半年新案的布局，早已在上半年就準備好了，加上部分新興重劃區有時程獎勵的問題，變成不得不推。」

白洪章說：「其實從實價登錄預售屋揭露來看，8月份預售屋市場雖有感衰減，但實際上前8個月銷售已超過2萬戶，超越去年全年預售總量的1.9萬戶。」

▲投資客、投機客都縮手的情況下，目前新進場個案銷售期將拉長到2025年329檔期。（圖／記者陳筱惠攝）

至於2025年推案，白洪章預估：「會頓一下！」，目前依照市況、來人數量作為基值，「投資客、投機客都縮手，新進場個案銷售期將拉長，可能延到明年329檔期都還在賣。」

萬群地產董事長謝坤成認為：「央行新制後部分鬆綁，確實排除手上資金不雄厚的的投機客，還給真的有需要貸款的換屋族、首購族一個相對健康的市場，雖銷售期拉長也是可預見的走向，但原物料漲幅、缺工、碳費影響，大環境成本墊高之下，房價沒有下跌的理由。」

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