安全帽樹壓跨機車大廠「起家厝」　家族第三代曝後續規劃

▲高雄最有名的廢景點之一「安全帽樹」近期被連根拔起，直接壓垮旁邊光陽機車共同創辦人柯家「起家厝」圍牆。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

颱風山陀兒肆虐高雄，最有名的廢景點之一「安全帽樹」也不能倖免，近期被連根拔起，直接壓垮旁邊光陽機車共同創辦人柯家「起家厝」圍牆，柯家第三代透露，起家厝也怕變危樓，不排除未來整合開發。

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光陽機車共同創辦人柯新坤的柯家老厝，位於民生路、復興路口，據了解，該透天為1957年興建，屋齡67年，地坪134坪、建坪83.7坪，屋主為多位柯姓自然人，該屋可說是柯家的「起家厝」，柯新坤搬入後，事業一路興旺。

光洲建設董事長柯俊吉身為柯家第三代，他透露，「老厝本來是阿公住在那邊，當時連民生路都還沒開闢，小時候爸爸就很喜歡種植栽、養野生動物，後來沿著大水溝、大排種樹。」

最後有棵長成高約3層樓高的老榕樹，樹齡40~50年，因前幾年修成「安全帽樹」，爆紅成打卡熱點，沒想到今年被山陀兒颱風連根吹倒，起家厝因此再度受到關注。

▲位於中山、五福路口的陳啟川故居，占地約2000坪，20幾年前就被拆除做為停車場使用至今。（圖／記者張雅雲攝）

柯俊吉透露，小時候雖然住在老厝，但長大後阿公過世，家族成員又各自成家立業，也都陸續搬離，老宅目前已無人居住，此次風災也擔心老宅的結構、建物受損等問題，若要改建，還是要徵求家族成員的共同意見，未來也不排除整合周邊鄰房，一起整合開發。

至於安全帽樹原則上是把它原地救活為首要的目標，如果困難度高，可能會把它先移植到山區，後續再慢慢養護。

▲安全帽樹原則上是把它原地救活為首要的目標，若困難度高，可能會把它先移植到山區，後續再慢慢養護。（圖／記者張雅雲攝）

家族 位置 坪數 現況 陳家 中山路、五福路 地坪約 2000 坪 停車場 柯家 民生路、復興路 地坪約 134 坪 無人居住

▲高雄知名家族起家厝現況。（ETtoday製表）

而高雄最有名的「起家厝」非陳家莫屬，高雄陳家為台灣四大家族之一，位於中山、五福路口的陳啟川故居，占地約2000坪，且地段相當精華，正對中央公園、捷運中央公園站、大統百貨五福店，20幾年前就被拆除做為停車場使用至今，堪稱高雄地王級停車場，保守以市價單坪300萬元預估，起碼價值60億元。

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會監事召集人鄭啟峯指出，大企業的「起家厝」通常凝聚家族感情，後代子孫盡力維持屋況，屋主惜售是常有的事。

而柯家起家厝位於南高雄精華地區，正對民生路林蔭大道，視野開闊，生活低能便利，以目前市價來看，三角窗地價單坪也有160~200萬元行情，不過當地為早期發展生活圈，該區可建地已不多，堪稱「有價無市」。

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