雙北7大社區百貨房價曝　2字頭區「5年漲34%居冠」

▲觀察雙北7大社區百貨宅房價，其中價格最親民、5年漲幅最多的是淡水「大都會廣場」周邊。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

雙北7大社區百貨宅房價一次看，房價最親民是淡水「大都會廣場」周邊，均價還在2字頭，且5年漲幅高達34%，也是7大百貨中漲最多的。在地房仲表示，該區生活機能佳，有英專路商圈加持，又緊鄰淡水捷運站，房價支撐力道強。

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雙北近年商圈景氣逐漸往百貨公司周邊轉移，其中社區型百貨同樣受到愛戴，進而帶動房價增長。住商機構彙整實價登錄資料，統計雙北各社區型百貨周圍房價，其中房價最親民的是淡水「大都會廣場」周邊，每坪均價僅29.4萬元，且5年漲幅高達34.2%居冠。

▲雙北社區型百貨周邊房價統計（單位:萬元/每坪）。（表／記者項瀚製）

住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和分析，近期淡水若是中古屋市場，價位整體約落在2~3字頭，主因為有捷運淡水站與「大都會廣場」、英專路商圈加持，機能性成熟，致使區域中古市場價格支撐力道強勁。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，「大都會廣場」周邊生活機能強，2字頭價格確實具有吸引力，近年房價呈現補漲，但區域以中古大樓為主，有些社區屋齡偏高，因此觀察淡水的年輕買盤有不少比例選擇新市鎮重劃區的新房子。

另外，漲幅第二名是以位於文山區景美站周邊的「瀚星百貨」，5年上漲22.8%最高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，該商圈鄰近捷運站，又位處景美市區正核心，鄰近景美夜市，商業機能豐富之外，又屬北市房價相對親民地段，讓區域房價相較具增值空間。

賴志昶補充，論房價最高的「社區百貨宅」，為營運時間達30~50年之久的「欣欣百貨」、「明曜百貨」、「大葉高島屋」等處周邊，上述區域蛋黃地段優勢毋庸置疑，房價站穩8字頭以上，甚至「明曜百貨」周邊每坪均價更破百萬元，顯示百貨公司或商場對區域房價帶動效果強勁，就算為老字號社區百貨，對地段加值效應依然歷久彌新。

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