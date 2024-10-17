京華城遇「停工、抽銀根」2大壓力　中石化首度出面表態

▲中石化董事長陳瑞隆（右）表示，針對土地遭法院扣押，公司依法提出抗告。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」案目前遇到2大壓力，包括可能停工、聯貸銀行團要求提前還款。中石化今（17日）大動作開記者會，首度出面表態，董事長陳瑞隆表示，中石化財務管理穩健，作為保證人，有誠意也有能力透過適當的資金調度，提出銀行團滿意的方案。

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「京華城」目前遇到2大壓力，來自可能停工、連帶銀行團要求提前還款。首先停工部分，京華城土地法院裁定扣押後，目前北市府立場是停止施工勘驗，認為等同達到實質停工效果，但下一次京華城申報勘驗，是在2樓板施工前，依目前施工進度京華城可能繼續施工半年。

中石化董事長陳瑞隆表示：「針對土地遭法院扣押，公司依法提出抗告，希望法院明察秋毫，若抗告失敗公司仍將遵循法律顧問意見，提出其他救濟方案，希望透過合法途徑，讓建案繼續順利興建下去。」

陳瑞隆說：「京華城後續是否停工，目前情勢不明，一切就尊重主管機關的決定，以及法院最後的判決。」

至於銀行團提出的2大要求，包括增加擔保、提前還本。陳瑞隆說：「中石化財務管理穩健，作為保證人，有誠意也有能力透過適當的資金調度，提出銀行團滿意的方案，目前中石化、鼎越與銀行團協商順利進行中，但細節暫不便透露。」

▲京華城案目前遇到2大難題， 來自可能停工、連帶銀行團要求提前還款。（圖／記者項瀚攝）

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