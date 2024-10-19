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北市捷運沿線6字頭！　盤點萬大線房價凹陷區

▲▼ 永和 。（圖／記者項瀚攝）

▲捷運萬大線設有9站連接雙北，全長9.5公里，皆採地下興建。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

統計捷運萬大線9站點周圍房價，CP值最高的是廈安、加蚋站，中古大樓均價還在6字頭，每坪不超過65萬元，以台北市門牌又鄰近捷運站的條件來說，相當稀有。此外廈安新成屋比相隔1站的植物園便宜50萬元之多；加蚋站新成屋則比新北市的站點便宜。

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雙北有許多捷運建設計畫，其中能貫穿雙北市並最快完工的是「萬大—中和—樹林線」，當中第一期就是萬大線，從中正區中正紀念堂站連到土城與中和交界的莒光站，共有9個站點，全長9.5公里，皆採地下興建，預計2027年完工。

《ETtoday新聞雲》委託台灣房屋統計萬大線9站點周邊（站點800公尺內）的新成屋、中古大樓近1年成交均價，CP值最高的是廈安、加蚋站。

廈安站新成屋每坪均價72.2萬元，比相距1站的植物園站便宜50萬元之多，而加蚋站新成屋每坪均價68.6萬元，甚至比後面的永和區便宜。中古屋部分，兩站還在6字頭，每平均價在65萬元內，此價碼以台北市門牌、又鄰近捷運站點的條件來說，CP值相當高。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近1年萬大線9站周圍新成屋、中古屋平均成交單價統計。（表／記者項瀚製）

信義房屋萬華萬大店專案經理陳裕元表示，廈安站屬南機場商圈，靠西藏路一帶，緊鄰中正區，屋齡30~40年以上的6字頭確實買得到，2+1房和2房總價1800~2200萬元，不過新大樓已不只7字頭，現在基本已要8字頭以上，但與中正區相比每坪仍便宜20~30萬元。

陳裕元接著表示，加蚋站則靠近青年公園，位於萬大路一帶，該區新成屋也已來到7字頭、接近8字頭，但仍有6字頭的中古大樓，不過區域周遭公寓產品較多，成交價落在5字頭，離捷運站遠一點的區域甚至買得到4字頭。

整體而言，陳裕元表示：「廈安、加蚋站緊鄰北市中正區，房價卻親民許多，與另一頭的新北永和相比，房價表現也差不多，CP值非常高，觀察近年只要是行情價釋出很快就會成交，即便在當今央行打炒房的氣氛之下也是如此。」

陳裕元說：「過去廈安、加蚋站通勤族只能靠公車，房價基期低，委屈了，而在捷運建設的利多加持下，吸引中正區、中永和買盤移入，此外也受置產客青睞，房市持續成長，現在到未來完工通車，價格仍有成長空間。」

至於為何植物園周圍中古大樓僅7字頭？台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，植物園站周邊的預售屋、新成屋，多半位於和平西路以北的區段，該區段鄰近博愛特區，環境質感佳，且長年少有推案，使新供給的價格在物以稀為貴的情況下走高；而中古大樓以和平西路以南的老舊國宅為主，屋齡大多已超過40年，使得價位與新案存在懸殊差距。

此外，陳定中點出，新北市段的連城錦和站，新成屋房價直接比前一站的中和少了20萬元，中古屋房價也比前一站少了10幾萬，是萬大線一期沿線價格最便宜的站點。

陳定中分析，連城錦和站與中和站之間的價差明顯，主要是中和站為環狀線、萬大線的交會站點，且靠近華中橋的區段，還有水岸景觀加持，因此房價相對突出，但下一站的連城錦和站，周邊已工業區為主，少部分的住宅區段，又多半有台64線高架橋的抗性，房價因而較前後站點平實，成為萬大線一期的房價凹陷區。

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關鍵字：捷運萬大線房價廈安加蚋台灣房屋信義房屋

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