力拼明年3月移交　台中「綠美圖」3大全台之最搶先看

▲全國首創、融合美術館與圖書館的世界級地標建築「台中綠美圖」三大建築亮點也搶先曝光。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全國首創、融合美術館與圖書館的世界級地標建築「台中綠美圖」，外觀主體已經完工，今（18）日該建物三大建築亮點也搶先曝光，其中包含地下層鋪設的109座隔震器、整體多達2萬平方米的擴張網、內外共35座造型鋼梯，都是全台公共建設之最。

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「綠美圖」是由日本知名建築師妹島和世、西澤立衛組成的SANAA建築師事務所，和台灣劉培森建築師事務所跨國合作設計監造，主體由八個建築結構體串接，外部以銀白色擴張網鋪設，表現「流動、穿透」的建築概念核心，與周遭水湳中央公園景致融合，真正做到一座森林中的美術館、公園中的圖書館。

▲綠美圖外部以銀白色擴張網鋪設，表現「流動、穿透」的建築概念核心，共計2萬多平方米的擴張網。（圖／記者陳筱惠攝）

營建公司、瑞助營造工程二處所長楊儒旺指出：「綠美圖採用與故宮南院、台北表演藝術中心、故宮南院二期（興建中）相同的隔震系統保護館藏，總共裝置109組隔震器，是目前已完工的公共工程中使用數量最多的。」

此外，外觀金屬擴張網全部共裝置了2萬多平方米，也是全台量體最大，每片擴張網都無邊框，再加上配合設計有的要外飄、有的內折，安裝難度非常高。

▲「綠美圖」內外多達35座造型鋼梯，施作上也很花心思，要能美觀、實用兼具。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，「綠美圖」內外多達35座造型鋼梯，施作上也很花心思，要能美觀、實用兼具，如室外一座14米高的鋼梯，就兼具逃生功能，內部其中一座連通空橋梯、可穿越3座建築體，還有許多由下往上的造型空橋，讓建築的趣味性十足。

台中市建設局新建工程處副處長廖文偉指出：「綠美圖從結構、耐震設計、外觀都深具特色，又是全國首座融合美術館與圖書館的建築，在水湳經貿園區發展中佔有重要角色，目前主體工程陸續點交，預計年底完成驗收，進入下一階段裝修工程，力拼明年3月交給文化局，期待明年底營運。」

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