「互助聯誼會」非法吸金17億　鳥松住二土地2.5億法拍

▲「真善美自治互助聯誼會」違法吸金，金額高達17億元，該集團遭判決沒收鳥松區18筆土地，法務部高雄分署11月11日將舉行一拍拍賣。（圖／翻攝自法務部高雄分署）

記者張雅雲／高雄報導

詐騙頻傳，吸金方式百百款！「真善美自治互助聯誼會」違法吸金，金額高達17億元，該集團遭判決沒收鳥松區18筆土地，法務部高雄分署11月11日將舉行一拍拍賣，底價合計2億5250萬元，坪數共933坪，單坪換算27萬元，專家表示，一拍有機會吸引建商出手。

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「真善美互助聯誼會」涉嫌非法吸金，確認罪狀後，檢方指揮專案小組分赴高雄市及屏東縣等多處據點搜索，發現該集團用犯罪所得購買不動產，登記在公司名下或存入公司銀行帳戶，被害人共計2524人，犯罪所得高達17億6237萬元，該案經法院審理判決，宣告沒收確定。

集團會對外宣稱「會息固定、不必競標、保證獲利」，並用低價會費吸引會員，只要會員先交第一期會款7500元及服務費5000元，第2個月開始，該集團各會館會以抽籤方式決定得標者，一旦得標即獲利了結，最高每次投資可得年息368%獲利，不少人因此受騙上當。

▲該地位於鳥松區山腳路，靠近澄清湖風景區。（圖／翻攝自法務部高雄分署）

法務部高雄分署將該吸金集團名下的18筆土地進行聯合拍賣，11月11日舉行一拍，可分別拍賣，合計底價2億5250萬元，坪數共933坪，為住2用地，換算單價27萬元，拍定後全部點交。

該地位於鳥松區山腳路，靠近澄清湖風景區，附近本館路、大昌路商家林立，生活機能發達，可供日常採買，未來本館路還有捷運黃線經過，具區域未來發展利多。

大高雄不動產開發商業同業公會理事李汪成表示，該區土地行情落在30萬元上下，對建商來說，近千坪住2用地、底價2.5億元，儘管近期市況冷淡，仍屬於低單、低總的地價行情，有機會吸引在地經營或想補充庫存的建商，在一拍就出手，加速獵地補充土地庫存。

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