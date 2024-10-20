北屯舊市區單價賣輸重劃區　在地：補漲力道強勁

▲北屯區成熟的舊市中心房屋單價賣輸新重劃區，但漲幅卻是重劃區的3倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近日來政府打炒房手段雷厲風行，嚇退不少投資客，近期最受矚目的14期重劃區，房價最高已飆破8字頭，但實際上，北屯區成熟的舊市中心還保有4~6字頭房價。信義房屋專家分析，舊市區不僅補漲空間大，且生活機能成熟，成了吸引自住客買氣回籠的焦點。

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實際比較，北屯原市中心素地稀少，近期剛完工交屋的興安路、松竹路附近的「大漁仰昀」規劃地上12層，38~47坪純住3房產品，推出46坪2688萬元含精裝修加雙平面車位的方案，拆算裝潢價格後，單價落在4字頭，相比距離不遠的14期竟有3成價差。

《住展》發言人陳炳辰分析：「台中的新興重劃區房價已達一定高度，相比之下，原有的市中心如興安路、松竹路、遼寧路、太原商圈、昌平路、北平、天津路等，受惠過去的低基期，房價漲幅數字亮眼。」

▲隨著14期重劃區價格房價站穩6字頭，高價案突破8字頭，而舊市區新案因受到過去房價低基期的優勢受到青睞。（圖／記者陳筱惠攝）



北屯舊市區新成屋還有惠田開發所推出的「惠田花半里」，以3房、37~38坪為主，單價來到6字頭。另預售案部分「徳鑫森PARK」，樓高28層，規劃43~54坪，3~4房，單價逾7字頭，位於捷運站點附近的「德鑫一璟」規劃41~52坪、3~4房，房價落在5字頭。





▲北屯指標生活圈單價一覽表。

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆說：「從地圖上看，14期是包圍11期重劃區，藉著11期的生活機能延伸出新豪宅聚落，但隨著14期高價案突破8字頭，舊市區雖然單價賣輸重劃區，但整體漲幅比重劃區高出3倍，顯示其補漲力道強勁。」

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