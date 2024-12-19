租客孩輕生變凶宅...房東20年不漲租趕人　現賣房網看價驚呆：太凶

▲會考慮租凶宅或買兇宅嗎？（示意圖非當事屋／記者劉維榛攝）

記者李芷萱／綜合報導

大家會考慮買凶宅嗎？一位房仲日前在上網推銷物件指出，房子在二十幾年前變成凶宅，但屋主不但沒有趕走租客，期間也從未漲價，如今房客搬出後屋主想將房子售出，所以他真心想幫忙把物件賣了，對此許多網友表示，雖然故事很感人，但房價實在太凶，「這價比鬼還兇」。

該名房仲介在《我是凶宅》社團中表示，物件位於內壢火車站周邊，實際坪數27坪，屋齡43年，房客的小孩在二十多年前於屋內輕生，不過房東沒有因此將租客趕出去，也沒有要求賠償，甚至讓租客繼續住且從未漲價房租，現在租客搬走後房東也想賣房，「這樣的故事讓我聽了很感動，怎會有這麼善良的屋主」，所以想幫忙將房子賣掉。

對此，不少網友直呼故事感人、房東太善良，但房價太恐怖，「500買這個，我幹嘛不1000買正常一點的」、「43年老房子，這價格」、「這個屋齡加上凶宅賣這個售價是不是想錢想瘋了」、「價格太凶了」、「這價格到底是房東開的還是仲介開的，這麼凶」、「屋主很善良但價錢很不善」。

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