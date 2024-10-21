中國9月房價持續下跌　房地產市場信心增強

▲廣東省惠州市一棟住宅樓上掛著出售廣告。（圖／路透）
文／中央社
9月份中國房地產數據18日公布，大中城市平均房價持續下跌，且年減幅度擴大。地產開發商對住宅的投資1-9月累計年減10.1%，較前8個月減幅略為縮小0.1個百分點；住宅銷售金額累計年減24%。
據中國國家統計局官網，國家統計局城市司首席統計師王中華解讀，9月份，70個大中城市住宅銷售價格月減幅度總體趨穩、年減幅度擴大。
與8月相比，一線城市新建住宅銷售價格月減0.5%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7%、0.9%和1.0%，上海上漲0.6%。
一線城市中古屋銷售價格月減1.2%，降幅比上月擴大0.3個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳全部下跌，分別下降1.3%、1.2%、1.1%和1.3%。二、三線城市中古屋銷售價格月減幅度都是0.9%。
與去年9月相比，一線城市新建商品住宅銷售價格年減4.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降4.6%、10.3%和8.6%，上海上漲4.9%。
中古屋房價跌幅更大，一線城市中古屋價格年減10.7%，二、三線城市分別下降8.9%和9.0%，降幅分別比上月擴大1.3個、0.3個和0.5個百分點。
▲上海。（示意／路透）
在開發商投資方面，1—9月份，全國房地產開發投資人民幣7兆8680億元（約新台幣35兆4060億元），年減10.1%，其中，住宅投資5兆9701億元，年減10.5%。
從銷售面積和銷售額也能看出房市的持續低迷。1—9月份，新建商品房銷售面積7萬284万平方公尺，年減17.1%，其中住宅銷售面積下降19.2%。新建商品房銷售額6兆8880億元，年減22.7%，其中住宅銷售額下降24.0%。
中國財金部門在9月下旬展開降房貸利息、降購房自備款比例等刺激房市措施，但相關政策效果尚未反映在統計數據。
王中華說，問卷調查結果顯示，9月下旬以來，房地產市場信心增強、預期改善。
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