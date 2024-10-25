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「方程富鼎」私家貴族城堡　獨享水湳中央公園特區

▲▼ 方程富鼎,水湳經貿,豪墅,人車分道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲方程開發建設機構，以自成一派百年淬煉的新古典風格，選址水湳，打造「鼎級系列」巔峰之作「方程富鼎」。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

繼七期後，台中市下一個首富聚落劍指水湳經貿園區，區域建設動能強勁的水湳，不但展現高規格的公共建設、高綠覆率，整體都市規劃更是朝向國際等級前行，方程開發建設機構，深耕中部33年，以自成一派的新古典風格，在水湳中央公園特區打造了鼎級系列的代表作「方程富鼎」，象徵著豪華居住新標竿。

水湳經貿園區為中台灣難得一見，具備商業、交通、文化、文教、產業、綠意、住宅集一身的頂級聚落。其中以微笑曲線之姿，成為水湳經貿園區核心的「中央公園」，由法國景觀設計師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm，以及台灣的劉培森建築師事務所操刀設計，20萬坪的綠意超越大安森林公園。

▲▼ 方程富鼎,水湳經貿,豪墅,人車分道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市下一個首富聚落劍指水湳經貿園區，區域建設動能強勁的水湳，不但展現高規格的公共建設、高綠覆率，整體都市規劃更是朝向國際等級前行。（圖／業者提供）

綜觀全台，中台灣低調精實的企業主、產業類的隱形冠軍數量居全台之冠，而首善之區水湳中央公園特區更成為隱富首選，不過隨著中央公園周邊地價高昂，插旗的開發商無不選擇興建大樓來增加獲利，在市場上目前唯一超過百坪供給的電梯豪墅，僅有「方程富鼎」一案。

深耕中部33年，堅持打造豪宅中的城堡，絕不妥協的方程開發建設機構，在秉持千年淬鍊新古典風格下，在水湳中央公園特區、經貿東路115號打造了集團鼎級系列的代表作「方程富鼎」，引起台商、企業主、金字塔頂端的高資產族高度關注。

「方程富鼎」不僅散步5分鐘就是中央公園，社區僅限量8席，每戶土地坪數48～65坪、建坪來到120～130坪，成為水湳中央公園特區中，唯一超過百坪供給的新案，全案沿襲華麗新古典庭院展現大器質感，更是決定將地下室開挖，造出獨門獨戶的地下停車場。

▲▼ 方程富鼎,水湳經貿,豪墅,人車分道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「方程富鼎」以華麗新古典庭院展現大氣質感，成為中台灣金字塔頂端客層首選。（圖／業者提供）

方程開發建設機構董事長曾文瑛認為：「歐式建築經過百年驗證，千年傳承，抱持著傳世精神，我們三代一輩子就做一件事，以精緻化服務、VIP客製的方式，讓鼎級系列的第6案『方程富鼎』即便傳承三代，也還是要很漂亮。」

實際查找方程開發建設機構資訊，不僅做出市場區隔、0負評、超高識別度的風格，有天有地的實坪，也成為頂級客層首選。在室內空間部分，不僅區分出公私領域，私領域的空間一層一房設計，讓三代同堂又同鄰，在建材部分也都比照皇室等級，包含德國GROHE、Ｖ&Ｂ衛浴設備、富士專業科技電梯，體感享受面面俱到。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「方程富鼎」薄大韻的規劃，不僅區分出公私領域，私領域的空間一層一房設計，讓三代同堂又鄰，3D示意圖。（圖／業者提供）

方程開發建設機構協理曾皓認為：「在誠信為業、永續經營的前提下，我們一直推行貴族工匠精神，以最高等級打造，即使營建成本居高不下、缺工缺料相當嚴峻的情況，我們仍堅持開挖地下室並且做足人車分道、二進式門廳的規劃，光是車庫最小的面寬就來到8.2米、最大更達9.5米，按照我們的客戶需求去設想，都能停得進4~6台愛車，就是為了打造真正的私人城堡『貴族莊園』，而這也成為周邊大樓產品無法取代的稀有規劃。」

▲▼ 方程富鼎,水湳經貿,豪墅,人車分道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「方程富鼎」貫徹人車分道、二進門廳概念的規劃，光是車庫最小的面寬就來到8.2米、最大更達9.5米，3D示意圖。（圖／業者提供）


值得一提的是，如今流行的建築履歷早在多年前就成為方程開發的標準配備，方程開發一路將每個施工步驟詳實記錄，到交屋時一併奉給屋主用心、用料完全不隱瞞，且用建構大樓的結構標準興建豪墅，博得住戶青睞。

協理說：「我們多年來都可以堅持的大聲說，絕對不偷工減料，施工品質近乎苛求，然而千金買房、萬金買鄰，我們的住戶都是最高標準，高品質的居住環境也讓社區價值再提升。」

▲▼ 方程富鼎,水湳經貿,豪墅,人車分道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「方程富鼎」以限量8席之姿、集結新古典細膩工藝、中央公園的藏金綠富在側，三代職人以傳世自住心態將打造超越七期、媲美國際的個人家族式大廈。（圖／業者提供）

企業經營最難的事情就是「初心不變」，方程開發從選地到施工再到交屋與社區維護，也讓人感嘆職人堅持與住戶實力，將造就一個社區、一棟建築百年傳承的起點。

關鍵字：台中水湳經貿園區頂級聚落方程富鼎新古典豪墅職人

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