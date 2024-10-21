央行打房隔1天照買　新莊國宅每坪43萬高價成交

▲央行重手打房後隔1天，新莊國宅社區「壽安新城」以新高價碼成交。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

央行9月19日出重手打房，新北市首揭19日之後的實價登錄，新莊國宅社區「壽安新城」在打房後的隔1天交易，且每坪成交43萬元，創下社區歷史新高價。

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先前《ETtoday新聞雲》報導，央行9月19日出重拳打房後，台北市率先揭露首批19日後的實價登錄，其中萬華指標社區「台北晶麒」在打房後4天交易，每坪成交88萬元創社區新高。

今（21日）新北市也出現19日後的實登揭露，新莊區屋齡28年國宅社區「壽安新城」6樓戶以2508萬元交易，權狀約58坪，單價43.3萬元也創下該社區歷史新高價。有趣的是，該筆交易發生在9月20日，也就是央行打房後1天。

住商不動產新莊中平加盟店長李孟純表示，「壽安新城」位於建興街，屬新莊行政中心一帶，住戶水準與經濟實力都不錯，且由於該區屬舊商圈，區域屋齡都偏高，因此該社區相對稀有，釋出量也少，實價登錄以來只有10幾筆交易，「在物以稀為貴的前提下，即便是央行打房的隔1天，買方還是有意出手。」

李孟純補充，「壽安新城」屬國宅社區，當初建材、格局規劃都相當不錯，還有車位使用權，且沒有另外登記在購買的坪數中，若將車位價值拆算進去單價會更低，而每坪43萬元雖創社區歷史新高，但以行情來看CP值仍高。





▲「壽安新城」位於新莊行政中心商圈，鄰近捷運新莊站。（圖／ET資料照）

東森房屋新莊富國加盟店長潘浩龍認為，央行打房後隔1天就出手，有蠻高的機率是買方沒接收到打房的訊息，或是與屋主已洽談並約定完成，「不過買方也不用太沮喪，以每坪43萬元來說符合區域行情。」

觀察區域實價登錄，中古電梯大樓行情落在4~5字頭，像是「捷運臻寶2」、「僑星福華」等等，屋齡較新的小坪數物件甚至可來到6字頭行情。

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