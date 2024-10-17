央行管制後4天出手　創社區最高價買進「萬華指標社區」





▲央行打房後4天買方出手「台北晶麒」，每坪成交88萬元創高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市首先出現央行打房後的交易，9月19日～30日出現2筆住宅貸款交易，其中一筆在央行打房後4天照樣買，為萬華指標社區「台北晶麒」，且成交單價88萬元創下社區新高價。不論個案，信義房屋專家表示，對於純自住、剛需的買方來說，有些人覺得只要是對的房子，任何時候都是買點。

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通常房屋交易後1~2個月，才會在實價登錄上揭露，而台北市率先出現了9月19日央行打房後的揭露，觀察9月19日～9月30日，但首批揭露數量頗少，排除特殊交易、無貸款戶、商辦之後，只有2筆住宅貸款交易。

其中，一筆是長安東路二段41年的中古大樓，權狀31.6坪，以2600萬元交易，換算單價82萬元。另一筆是萬華指標社區「台北晶麒」，有趣的是，7樓戶36.2坪以3200萬元交易，不僅讓前屋主獲利大賺640萬元，本次交易單價88萬元更是創下社區新高。

▲央行打房後，台北市首批住宅貸款交易揭露。（表／記者項瀚製）

事實上，台北市萬華指標社區「台北晶麒」為2013年房價高點推出的精品小宅建案，但隨市場反轉，不少投資客認賠殺出，該社區也被沒媒體冠上「套牢王」、「賠售王」。不過，近年價格直直往上，像是網紅愛莉莎莎在去年就以1288萬元賣房，持有3年帳面增值108萬。

東森房屋萬華加盟店東留國清表示，「台北晶麒」主打飯店式管理，又有規劃泳池等奢華公設，不過以周邊行情來看，該案每坪成交88萬元稍微偏高，可能是該戶附贈高檔裝潢，或是有其他特殊狀況所致。

不論個案，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制，市場風聲鶴唳，當時也還沒有配套措施出來，且不少消費者雖然沒有被限制到，但看到市場苗頭不對，可能還是會稍微觀望一下再出手。

至於央行打房後，仍馬上跳進場的消費者，曾敬德說：「第一可能不是每個買方都接收到信用管制的資訊，第二這些買方在央行政策出來前就看屋了，對純自住客、有剛性需求的買方來說，喜歡還是要買，也有人覺得只要是對的房子，任何時候都是買點。」

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