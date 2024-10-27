楠梓透天兇宅18年無人居　開價530萬網友一面倒嫌貴

▲有房仲在臉書社團PO文賣凶宅，1996年、2003年分別有上吊、燒炭的非自然死亡現象，整棟透天開價530萬元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，不少購屋族轉往凶宅撿便宜。有房仲在臉書社團PO文賣凶宅，該戶1996年、2003年分別有上吊、燒炭的非自然死亡現象，位於楠梓，整棟開價530萬元求售，網友暴動價格比鬼兇，連銷售房仲都回應：「單純處理資產作為家中的照顧金，請勿過度批判。」

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件為透天，位於高雄楠梓加昌路巷內，屋齡48年，地坪14.5坪、建坪29坪，開價530萬元求售。

根據銷售資料顯示，該物件1996年因父親久病上吊身亡，弟弟在2003年因為某些緣故選擇燒炭，後來母親去養老院安養直到去世，現任屋主為2023年繼承取得，並強調，「全屋需大整理，約18年無人居住。」

不少網友認為價格太高引來暴動，「屋況太差，花500萬買，大整理還要2~300萬元，加起來都可以買更好的了」，而銷售房仲也回應：「單純處理資產作為家中的照顧金，請勿過度批判。」

▲加昌路沿線商家林立，加上距離台積電設立的楠梓產業園區也不遠，近年連帶中古屋房價也有不少漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店東蔡岳霖表示，該區屬於楠梓早期發展的加昌生活圈，加昌路沿線商家林立，生活機能完善，加上距離台積電設立的楠梓產業園區也不遠，近年連帶中古屋房價也有不少漲幅。

附近透天厝以屋齡40~50年居多，地坪多在15坪上下，若經整修，整棟價格落在800萬元上下，沒有翻修總價約600萬元，也有部分為公寓物件，一般無整修屋況，單坪約20萬元，若經過重新整理，價格會更高。蔡岳霖分析，該區透天釋出量不多，一般來說兇宅沒有特定行情，多依各別買家接受度為主。

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