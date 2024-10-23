都更孤島林立！　第一線曝：「島主」為何一步步被建商捨棄

▲雙北都更孤島越來越多。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

雙北都更孤島越來越多，建商真的搞不定釘子戶嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請欣聯建設專業經理人蕭傑楷，他分享公寓、透天釘子戶的差別，後者因為土地產權大多獨立，不能走權變，但在屋主開價、分配條件遠高市場行情的情況下，一般建商都會選擇放棄。

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節目一開始，蕭傑楷就分享自己公司也經手過一處都更孤島建案，該案位於中和，基地面積共460坪，由於其中1棟土地約25坪的透天屋主不滿意分配條件，不參與都更，而建商為維護多數人利益，只好將其切割，規劃興建3棟大樓。

蕭傑楷直言：「釘子戶之所以成為釘子戶，絕大部分原因都是因為貪心，倘若釘子戶為公寓，屬於持分土地，那麼建商還可走權變解決；但若是透天，大多為獨立產權土地，建商就真的拿他沒轍。」

該案工程進行到地下室完工，這個不同意戶地主們才反悔，但已為時已晚。最後，該透天地主花了近3000萬元，請建商協助獨立重建，建築外觀上並盡量符合都更社區風格。





▲蕭傑楷分享自己公司遇到的都更孤島案例。（圖／記者項瀚攝）

都更孤島的島主何時以前反悔來得及？蕭傑楷說：「通常在送審階段還有溝通空間，但只要建照核發下來，建商也有開工壓力，就完全來不及了，況且從都更送審到取得建照，通常需耗時2年，建商、其他地主們也不願再等一次。」

事實上，都更孤島地主反悔並不罕見，台北市最著名的是松江路力麒建設的都更案，也是1棟透天起初不願一同改建，之後反悔，甚至想以1.6億元價格求售，但一切都來不及了。

雖然都更好處多多，老屋變新屋、沒車位變有車位、權狀面積與價值增加、居住安全提升等等，但實務上也還是有不少失敗的案例。

▲蕭傑楷分享都更失敗的案例。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

蕭傑楷舉例：「我碰過一個案子，公寓裡面其中1戶改造成加護病房，當時屋主就跟我說『如果在搬家的過程，長輩怎麼了，你們可以負責嗎？』」蕭傑楷說，這當然沒辦法負責，因此該案也只能放棄開發。

此外，蕭傑楷也提到，部分都更案相當費時，讓年長的長輩們等不到搬新家。他舉例：「我們公司萬華的案子，就遇到文化局對文化價值等評定，在評定的這2年中，走了4位長輩。」