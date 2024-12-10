投資客老被酸黑心！內行反搖頭：是房產結構「壯膽者」角色

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在房產市場中，很多人一定不是很喜歡投資客。但就有資深房仲表示，其實如果買房子不會賺錢，那可能就不會吸引那麼多人想進場買房了。他認為投資客、置產客有資金有膽識，在房產結構鏈中，往往扮演推動者、壯膽者的角色。

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文表示，雖然投資客和置產客常被形容得黑心無良，但這客群有資金、有膽識，「他們在房產結構鏈中往往扮演著推動者、壯膽者的角色。」

他指出，當政策不利於這群人進場，龐大的資金決定退出時，交易量可能會驟然下降，這可能會讓原本有需求的買方產生疑慮，進而影響市場氛圍。以目前的市場情況為例，交易量的降低讓剛需買方感到不安，擔心購買後可能會陷入困境，或者沒有人能幫助他們提高價格。

林姓房仲直言，他曾說過，如果購買房子不能帶來利益，可能就不會有那麼多人想要進場。當時有人反駁說，房子是用來住的，不能將其視為金融產品，「結果看看他們現在在想什麼？用嘴巴講都麻很容易，但存了很久的錢投入到一個賠錢資產中，有多少人會願意？」

當然也有例外，他就舉例像是「有真實力購買豪宅的客層」，他們購買房屋可能更多的是為了追求成就感，或者是視房屋為收藏品。即使告訴他們，豪宅未來可能難以轉手，他們也可能會毫不在意，還會說「「I don't care，我本業收入早就遠超過這些」，「這些才是真正能做到有錢就是任性的客層。」