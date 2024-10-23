張姓自然人豪擲9.8億打包6間店面　背景一查「又是媒體大亨」

記者張雅雲／高雄報導

中山路是高雄主要交通幹道，出現買家一次打包沿線6間透店以及後方住家，總價共13.77億元，並以全現金入手，其中1戶店面地價飆出350萬元的歷史新天價，據了解，買家為茂德建設以張姓自然人名義購入。信義房屋專家表示，地段精華，強吸建商進場整合。

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▲中山路是南高雄主要交通幹道，出現大手筆新買家陸續打包沿線6間透天店面，合計總價9億8167.9萬元。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示， 6間透天位於高雄市新興區中山一路，6~7月陸續成交，共包括在地老牌的惠仁醫院、科隆數位照相機店、富聆助聽器、日寶保險櫃等6間店面，合計高達9.8億元，同時整合後方多戶透天住家，整合後總面積約618.9坪，成交總價達13.77億元，換算每坪成交價達222.58萬元。其中1戶臨中山路的透天店面，地價飆出350萬元的歷史天價，創區域地價新高。

據了解，新買家就是茂德建設以張姓自然人名義購入，且為無貸款，以現金一次打包。

位置 交易時間 地坪 屋齡 總價 地價 現況 中山一路 65 號 2024/7 43 坪 69 年 1 億 1597.9 萬 270 萬 科隆專賣店 中山一路 67 號 2024/7 42.1 坪 66 年 1 億 3000 萬 309.2 萬 空置 中山一路 67-1 號 2024/6 60.8 坪 62 年 2 億 1280 萬 350 萬 空置 中山一路 67-2 號 2024/6 117.1 坪 47 年 2 億 7060 萬 231.1 萬 惠仁醫院 中山一路 67-3 號 2024/7 39.9 坪 63 年 1 億 0780 萬 270 萬 富聆助聽器 中山一路 67-4 號 2024/7 53.5 坪 53 年 1 億 4450 萬 269.9 萬 日寶保險櫃

▲茂德入手6戶透天成交價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

信義房屋市府復興店主任林彥輝表示，南高雄的中山路曾是燙金門牌，距離雙捷交會的美麗島站、大統五福店、中央公園、捷運中央公園站都不遠，區段機能佳、發展潛力豐沛，屬於南高雄蛋黃區。

但自從人口逐漸移轉到北高雄後，中山路沿線出現不少閒置店面待租或待售，近期也有買家看準改建商機，陸續購屋。

▲買家看準改建商機，陸續入手透天店面。（圖／記者張雅雲攝）

該區以往若透天正常當店面使用，市場行情單坪地價落在150~180萬元之間，整棟租金約5~6萬元，林彥輝說：「租金投報率與房價不成比例，主因是屋主為了吸引承租方回流出現降租，拉低投報率。」

不過自從建商開始陸續收購中山路沿線店面，價值整個拉升，地價瞬間飆高到單坪200萬元起跳，屋主也多以建商收購價格開價，價格遠高於區域行情，乾脆等建商整合收購。

▲南高雄的中山路距離雙捷交會的美麗島站、大統五福店、中央公園、捷運中央公園站都不遠。（圖／記者張雅雲攝）

2022年興富發建設曾以均價208.9萬元，入手周邊透天，此次成交價再創新高，高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪分析，由於該基地周邊多為老舊透天，往後推出高樓建案，棟距相當開闊，以該筆交易的成交地價推算，將來若成功整合推出大樓案，每坪單價最少也要6字頭起跳。

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