家裡有「2大吃電怪獸」　她哭見1萬5電費！全場有感：有扯到

▲原PO收到破萬元帳單。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前才有網友哀喊，用電習慣與之前一樣，最新帳單卻要破1萬8000元！無獨有偶，一名女網友也抱怨，家裡有1台冷氣與電熱水器，竟也收到1萬5000多元帳單，「怎麼會有那麼大筆的電費，我整個壓力好大。」文章曝光後，網友紛紛回應「我們上期2萬4千多，還不是營業用電...才叫扯！」

一名女網友在臉書《爆料公社》傻眼直呼，家裡就只有一台冷氣，洗澡也是用電熱水器，沒想到收到1萬5850元的電費帳單，「冬天的電費也才2000多元！」

原PO有找台電人員來家裡檢查電表，結果得到「沒問題」的答案，讓原PO感到崩潰「怎麼會有那麼大筆的電費，我整個壓力好大。」

底下網友也傻眼回應，非變頻冷氣與電熱水器都是吃電怪獸，「如果是暴增...就是有問題」、「你的冷氣是幾年了？是變頻的嗎？什麼品牌？電熱水器也是超耗電的喔」、「熱水器如果加熱有明顯變慢 可能出問題了，不然被偷接/偷加電」、「天氣越熱冷氣會越耗電，另外，冬天不會開冷氣怎麼會拿冬天跟夏天比，應該拿去年同期來對比」、「老舊冰箱也是怪獸級別的，要注意」、「妳的電熱水器是不是都插著電沒關啊？電熱水器超耗電欸」。

不少人也分享最新電費狀況，「我們上期2萬4千多，還不是營業用電...才叫扯」、「跟去年同期比起來，2個月的電費真的貴了快2000-3000元，電器跟用法都差不多，沒什麼改變」、「3台冷氣加2台冰箱+2台除濕機，21500元路過」、「我家也是電熱水器，冷氣一台都開24小時電費不到3000元」、「這電費有扯到欸！我家3台冷氣輪著開，也是用電熱水器，電費三層樓加起來快5000元」。