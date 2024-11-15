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限貸令來襲！傳統蛋黃區房產拚保值　桃園「明瑋霞觀」均質3＋1房吸自住客

▲▼桃園,明瑋霞觀,市政特區,自住,限貸令,房產。（圖／翻攝自官網）

▲桃園市政特區「明瑋霞觀」地段及生活條件優異，即使限貸令讓房市降溫，仍澆不熄自住客對「明瑋霞觀」的興趣。（圖／翻攝自官網，下同）

房產中心／綜合報導

近幾年因雙北外溢效應加上產業轉型發展，桃園吸引許多人口遷入，尤其是重劃區房市更是熱門、話題不斷，但隨著央行9月祭出最新第七波信用管制，期望限貸令抑制投機炒房行為，使得近期房市降溫；然而剛性需求依舊旺盛，且政策後續將繼承者、換屋族等排除在管制行列之外，對於自住客而言，擁有一間房子能夠安身立命的夢想還在人生清單上，面對景氣相對低迷的此刻，買房時更該考量區域特性、地段價值和宜居性，傳統蛋黃區如市中心生活機能強，除了能住得更舒適，也因傳統市中心買賣供需相較穩定，更具有房價保值性。

以桃園來說，桃園市政府所在的市政特區發展行之有年，核心行政機關帶來穩定就業需求、帶動周邊商圈活絡，加上鄰近西門國小、桃園國中、振聲中學等，優質學校環繞使得公教人口密集、文教氣息濃厚，成熟完善的公共建設、便利交通和豐富的生活機能，眾多優異環境條件讓桃園市政特區成為適合長居久安的區域，其地段價值可對標台北信義計畫區和新北新板特區，深具前景，追求生活質感、具備資產累積視野的自住客，自然會慎選區域並將目光投向市政特區。

▲▼桃園,明瑋霞觀,市政特區,自住,限貸令,房產。（圖／業者提供）

▲「明瑋霞觀」擁有家長重視的優質學區。圖為振聲中學。

由明瑋建設打造的「明瑋霞觀」就坐落於桃園縣府路、以桃園市政府為核心所發展的公教生活圈內，面積540坪基地上規劃一棟地上14層、地下2層，共53戶純住宅建築。社區設計上特別強調均質性，由榮獲2024 IF DESIGN AWARD住宅設計大獎的遠碩設計康銘華，與101結構顧問欽定的專業團隊共同規劃，田字型結構系統為「明瑋霞觀」構築堅固基礎，安穩耐震力及方正格局讓人住得安心。

「明瑋霞觀」戶戶邊間，讓房子擁有雙面採光的優勢，且每間衛浴都有開窗，整體通風與採光效果更佳；均質理念還延伸至設計3房與3＋1房戶型，其中3＋1房格局更是貼心為住戶預留了彈性空間，作為書房、遊戲室、獨立更衣間等，可根據家庭成員的需求變化進行調整，讓購屋族一次買到位，無需擔心未來換屋的問題，解決在大都會生活遷就小坪數產生的壓迫侷促感，均質規劃吸引社經地位相似的住戶，進出單純穩定的生活品質，實踐「千金買房、萬金買鄰」的重要性。

▲▼桃園,明瑋霞觀,市政特區,自住,限貸令,房產。（圖／業者提供）

▲「明瑋霞觀」3＋1房室內寬敞、可隨心利用加1空間，提升住戶生活質感。

呼應桃園市政特區生活區域的單純，「明瑋霞觀」特別以日式園林風格，細膩為住戶準備舒心靜謐的社區環境，極富禪意的綠植園景，讓人得以欣賞四季、晴雨的自然之美；設有交誼廳、健身房、宅配室與多功能室等公設，讓住戶擁有更多元的生活休閒選擇。單層4戶2梯的配置，梯戶比達1：2，既能確保住戶的居住隱私性，也便於通勤時段進出動線順暢，還給生活應有的從容與愜意。

▲▼桃園,明瑋霞觀,市政特區,自住,限貸令,房產。（圖／翻攝自官網）

▲日式園林風格的「明瑋霞觀」，讓住戶一回到家就能享有寧靜舒心感受。

在限貸政策的影響下，選擇擁有優越地段與豐富生活機能的建案成為購屋族的首要考量。「明瑋霞觀」以其市府生活圈的核心地段、均質的社區設計以及優質的3+1房彈性空間，成功吸引了眾多對生活品質與未來發展重視的購屋者，正在尋找一個能夠一次到位的家嗎？「明瑋霞觀」值得考慮的優質建案。

了解更多「明瑋霞觀」
接待會館：桃園市縣府路308號
貴賓專線：（03）332-1999
官網：https://reurl.cc/Eg8YDR

關鍵字：桃園明瑋霞觀市政特區自住限貸令房產

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