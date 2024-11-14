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「錢多利率低」支撐自住買房　台中秒殺建商：來客減少是事實

▲▼ 惠宇青山清,單元三,惠宇,顏定滄 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲惠宇建設總經理顏定滄認為，「錢多利率低」兩大因素支持著自住買房。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

素有「秒殺建商」封號的惠宇營建機構，今（14）日公開位於台中單元三輔落成新案「惠宇青山清」社區，豐富公設規劃令人耳目一新，對於目前市況，惠宇建設總經理顏定滄認為，「錢多利率低」兩大因素支持著自住買房。

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過去經常創出一日完銷而被稱為台中房市奇蹟的惠宇營建機構，舉辦新案「惠宇青山清」社區參訪，豐富公設細膩度十足，也讓該社區上午開完區權大會，下午公設就點交完畢，不僅銷售速度驚人，連一般要半年至1年的移交時間，都在半天就完成。

▲▼ 惠宇青山清,單元三,惠宇,顏定滄 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 「惠宇青山清」社區參訪，豐富公設細膩度十足，也讓該社區上午開完區權大會，下午公設就點交完畢。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 惠宇青山清,單元三,惠宇,顏定滄 。（圖／記者陳筱惠攝）

不過面對目前市況，惠宇建設總經理顏定滄坦言：「從旗下建案的來客也觀察到，來客減少是事實，但現在出來買房的都是硬底子的客人，有效客反而增加。」而他也說：「錢多、利率低」兩大因素支持著自住買房。

以公開資料發現，台灣存款高達63兆元、上市櫃年營收超越3兆元，市場游資相當充沛，加上台灣利率在3%左右，與過去動輒10％的利率比較起來，仍處於低檔。而這兩因素將支撐不動產的穩定。

惠宇營建機構近期位於14期仍平段開案的「惠宇仁平My Park」總銷43億元，13期也有新案「惠宇大然」準備進場，對於過去被封為「秒殺建商」，顏定滄也說：「開發商面對市場壓力，接受挑戰外也要不斷進化與改變，過往快速完銷策略已不符合成本控管期待，未來都會變成『兩年完銷』策略。」

▲▼ 惠宇青山清,單元三,惠宇,顏定滄 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣人口密集集中、資金游資多，但可使用土地卻相對稀少，成為房價不墜因素。（圖／記者陳筱惠攝）

隨著時代改變，中小坪數建案當道，顏定滄表示：「建築對於『節能』議題也將掀起新一波革命，以新案為例，雖然坪數縮小但我們將樓高拉高到3.6米，室內空間更能彈性配置，並導入更多節能建材，例如節能電梯與充電裝置等。」

而第一線的代銷龍頭，萬群地產董事長謝坤成則是認為：「台灣特性很明確，人口密集集中、資金游資多，但可使用土地卻相對稀少，未來營建業更有碳稅議題、高工資、高物價的成本漲幅，所以房價只會調整，基本上價格目前呈現恐慌性停滯，但實際上卻是跌無可跌。」

▲▼ 建築業ＡＩ先行者、竹工凡木設計研究室創始人邵唯晏 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲竹工凡木設計研究室創始人邵唯晏認為，只要2、3年，ＡＩ將顛覆營建業。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，AI浪潮來襲，重人工的營建業該如何乘勢而上？建築業ＡＩ先行者、竹工凡木設計研究室創始人邵唯晏日前受邀參加台中市建築經營協會就以「後發關係：設計師的新玩具。AI設計新紀元」為題作客台中分享這幾年的ＡＩ時代。

邵唯晏表示：「營建業都有好幾個步驟，包含前端設計、建造、監造，目前ＡＩ運用廣泛的仍是前端設計的步驟，但我認為，不用5年，可能只要2、3年，ＡＩ將在營建業將創造出更多可能性，包含ＡＩ可以運算出小到基地的材料面積、施工工法，大到可統計都市計畫、區段未來發展規劃，更後續的建造與施工、監造，也有望改變營建成本計算。」

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關鍵字：建設業房市公設利率自住惠宇建設建商秒殺建商

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