跟家人出遊「會自己住一間房嗎？」　一票人點頭：很自由

▲網友好奇，大家跟父母出遊是否會分開住。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

你出遊會跟家人同房，還是分開住呢？就有一名網友表示，這次和家人的日本行，最好的安排就是自己住，不僅能好好享受獨處時間，心情也比較好，能好好和家人繼續行程，「多點空間會少一點摩擦。」對此，不少人也紛紛點頭同意，「自己住很自由！」

原PO在PTT發文指出，剛和家人從日本旅遊回來，覺得這次行程中，安排最好的就是自己住一間飯店，「原本打算跟父母睡一間，不過因為房型剩下雙人房，飯店又沒有單人房，所以才在附近另外找一家。」

因此，每天散會後，他都能自己獨享時間，像是獨自泡湯或出門買宵夜閒晃，讓身心好好放鬆，「隔天早上心情也會比較好，繼續幫家人找路、買東西，多點空間真的會少一點摩擦。」而他也好奇詢問，「跟家人出遊會自己住一間嗎？」

貼文曝光後引起討論，不少網友都認同分房住比較自由，「會！喜歡自己一間」、「自己住很自由」、「都可以，但一定會同間飯店」、「想，覺得比較自由，但通常會在同一間飯店」；不過，也有人認為一起住也不錯，「都訂三人房，空間比較大，而且可以交替塞戰利品，然後買很多超市的東西分著吃」。