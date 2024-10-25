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27年「享溫馨」拆了！速迎新店進駐　在地驚：2家小7對打

▲▼ 711,建國路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲KTV南霸天「享溫馨」高雄建國店，原址租約到期後，舊店已整棟拆除夷為平地，新店火速進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

KTV南霸天「享溫馨」高雄建國店，原址租約到期後，舊店已整棟拆除夷為平地，新店火速進駐，竟然出現只隔一條馬路出現2家7-11，看起來超像自家人對打，引來在地人疑惑有需要搶生意？信義房屋專家表示，該商圈來客人數多，才能支撐多家超商店數。

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享溫馨建國店舊址位於建國一路，1997年開幕，至今已27年，今年初因租約到期，整間店直接拆屋還地走入歷史，沒想到舊址三角窗竟出現新建店面，並已掛出招牌，還與位於建國路、福德路口的7-ELEVEN對打，引來不少在地人嘖嘖稱奇。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲享溫馨建國店舊址位於建國一路，今年初因租約到期，整間店直接拆屋還地走入歷史。（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，該店為7-11建福門市，因為租約到期，因此移到對面的店面繼續經營，預計26日開幕，才會出現同一條大順路，只隔一條路口掛出2家7-11招牌的現象，而原址屋主正在招租中。

7-11 位置 坪數 月租金
舊址 建國一路208號 建坪27坪 開價13.5 萬元
新址 建國一路212號 地坪約 200 坪 預估15 萬元

▲2間7-11比較。資料來源：《ETtoday新聞雲採訪整理》（ETtoday製表）

根據銷售資料顯示，舊址為地上1樓透天店面，坪數為27坪，月租金開出13.5萬元招租，在地仲介透露，新址為統一集團自行興建大型鋼骨結構透天店面，預估月租金約15萬元。

信義房屋文化店專案經理丁奕薰表示，建國一路為早期發展生活圈，人車流密集，周邊商家林立，該區可串連到武廟商圈範圍，商業機能相當發達。

▲▼ 711,建國路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大順路、建國路口有享溫馨旗艦店、環球影城、聖功醫院等，大順路設有輕軌聖功醫院站，各項機能兼具。（圖／記者張雅雲攝）

大順路、建國路有享溫馨旗艦店、環球影城、聖功醫院、輕軌聖功醫院站等，各項機能兼具，丁奕薰指出，該區居住人口相當密集，店面租金單坪約700~1300元，各大品牌的便利商店密度也相當高，消費力足夠支撐同一商圈出現多家便利商店，沿線店面也相當集市，已有群聚效應。

丁奕薰表示，大順路沿線店面屋齡多為40~50年，地坪約23~25坪，成交價約為2000~3000萬元，長期收租投報率佳，屋主多為自住或當成收租金雞母，釋出量也不多。

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關鍵字：高雄KTV7-11商圈享溫馨信義房屋建國路

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