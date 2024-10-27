全在同一年購入！　北市社區轉手賠售TOP5出列

▲盤點台北市社區轉手賠售TOP5交易，信義區、中正區、南港區、士林區都入列。（圖／記者徐斌慎攝）

記者項瀚／台北報導

盤點台北市社區轉手賠售TOP5交易，信義區、中正區、南港區、士林區都入列，其中最慘賠售4500萬元。值得關注的是，這5筆交易皆在2014年購入，且也都在2020年以前賣出。

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《ETtoday新聞雲》委託《591實價登錄》統計實價登錄以來，並排除特殊交易之後台北市轉手賠售TOP5交易，賠最慘的是信義區「國美美術館」僅持有2年，2014年購入、2016年賣出，慘賠4500萬元出場。

其次則為中正區「力麒麒御」、南港區「日升月恆」、士林區「國泰天母」，賠售金額高達3188~3800萬元。值得關注的是，慘賠TOP5社區都是在2014年購入，且出售日期都在2020年之前。





▲《591實價登錄》整理實價登錄以來，排除特殊交易後北市轉手賠售TOP5社區 。（表／記者項瀚製）

《591實價登錄》新聞公關組主任畢務潔表示，2013~2014年為房市高點，尤其是豪宅市場，到了2016年房地合一稅上路，市場反轉，當初買在高點個案也紛紛出現賠售；不過到了2020年後，受惠美國QE（量化寬鬆）、台商資金回流，豪宅市場價量齊揚，終結賠售命運。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，賠最慘的信義區「國美美術館」位於松德路，2020年還有1筆轉手交易，但仍呈現賠售，主要原因是信義計畫區房價基期高，近年漲幅有限，加上該社區屋齡超過10年，且信義計畫區有不少屋齡更新的豪宅競爭，因此價格能顯著拉抬。

不過，觀察中正區「力麒麒御」就徹底脫胎換骨，在區域環境市容改善的加持下，房價走升，今年10樓戶以總價1.6億元、每坪123萬元交易創社區新高，前屋主持有10年大賺3790萬元。

▲「日升月恆」近年成交單價陸續站上百萬大關。（圖／記者項瀚攝）

南港區「日升月恆」也很狂，成交單價在近年陸續站上百萬大關，轉手交易也大多獲利，甚至有不少戶別獲利達千萬以上。

住商不動產台北南港加盟店東李財根分析，近年「日升月恆」房價大漲，除了與大環境有關之外，區域發展利多也是主因，在東區門戶計畫之下，南港發展大躍進，漢來飯店已開幕，三井LaLaport也預計在今年亮相，此外商辦空間也顯著增加，企業紛紛進駐，都帶動房市發展。

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