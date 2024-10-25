北市文山、萬華區預售屋「單價破120萬」！3理由刷新房價天花板

圖文／今周刊

北市房價持續創新高！住商機構盤整台北地政雲資料，過去在北市12行政區中，唯二單價尚未上達120萬元大關的文山區、萬華區，近期預售市場中，都出現單價破120萬元新成交天價。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，兩處新案都是品牌建商投資興建，而且位處行政區主要幹道上，基地完整又是區域黃金門牌，成交價位才能刷新區域天花板。

元利進駐 文山建案破120萬

根據台北地政雲揭露，位於木柵路一段上的預售案「元利四季莊園」，近期2戶成交單價創下區域新高。其中，頂樓戶總坪數約40.6坪，9月以總價4,327萬元成交，換算單價高達121.4萬元。

另一戶次高樓層戶，總坪數約32.1坪，8月以總價3,303萬元成交，單價高達120.4萬元。

住商不動產文山興隆加盟店店東劉書豪分析，文山區過去是北市蛋白區，近年來在市中心房價外溢影響下，區域房價續創新高，目前新案行情站穩每坪100萬元，文山區中古市場每坪8~9字頭。

他指出，這次創下新高案例，是因知名建商興建，且為區域少數基地廣闊新案，在品牌名氣加持與建案規畫完整情況下，才能刷新區域房價天花板。

老字號業者加持 萬華指標案單價近130萬

另一處創下歷史新高新案位於萬華區，位於中華路一段上的「ASTER ONE」，該案7、8樓層戶總坪數約25.1坪，於8~9月之間，分別以總價2,597、2,604萬元成交，換算單價約達128.7、129.3萬元，刷新區域新高單價。

賴志昶表示，該案為知名建商投資興建，基地鄰近西門町商圈，在品牌優勢之下，又有豐富商圈與捷運機能，更是該區段少數新案，新案價位才會創下新高。

他觀察，近年來受到工料雙漲等議題帶動，新案價位高居不下，尤其土地寸土寸金之台北市，預售案場價位急速上升。

他觀察實價登錄，過去北市12行政區中，只剩萬華、文山區未出現單價破120萬元新案，如今隨著品牌建商進駐，兩處房價天花板也破120萬元大關。

不過，目前市場受央行信用管制、銀行滿水位等議題帶動，整體大環境較顯趨冷，此類創高單價表現，較屬個案行情，是否帶動整體區域市場向上，仍待時間觀察。

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