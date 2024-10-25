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長輩給力！　20~25歲大學生買房人數增「創5年新高」

▲▼ 年輕人買房 。（圖／ET資料照）

▲大學生、畢業3年內新鮮人買房人數增，上半年達1821筆新增房貸，創5年新高。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

大學生、畢業3年內新鮮人買房比例增加！上半年共有11.99萬筆新增房貸，其中，20~25歲且有大學學歷者達1821筆，創5年新高，且占比1.5%也比去年增加0.2%。

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住商機構觀察聯徵中心數據，上半年共有11萬9954筆新增房貸樣本數，其中20~25歲且學歷為大學者達1821筆，為2020年來同期最高，且占全體買房者達1.5%，較去年同期增加0.2%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，去年8月政府推出新青安優惠貸款，讓首購買盤蜂湧而出，其中不少大學生除自身理財規劃得當，或是「富爸媽」有所資助，願出資為下一代圓成家夢，也搭上這波購屋熱潮。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲20~25歲大學學歷買房者歷年統計。（表／記者項瀚製）

另外觀察，20~25歲大學生買房者不僅增加，平均買房總價約1137.2萬元、平均核貸成數達7成5，雙雙都創下5年來最高，但同時平均貸款利率還低於去年。

賴志昶表示，新青安利率相對一般房貸低上許多，因此雖在銀行滿水位之下，大學生購房的平均房貸利率仍相較去年低，加上在限貸令下，一般購屋者貸款成數降低，符合新青安或首購資格者有如擁有無敵星星。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大學生畢業就有頭期買房，不外乎是父母、長輩出資，但銀行也會看借款人是否付得出來，年輕人購屋背後的考量因素很多，除了是看到房價不斷上漲，替小孩提前置產作為婚後自用，或是小孩北漂南漂，以租不如買的角度購入。此外，也可能是長輩、家族現階段有自用需求，基於囤房稅、限貸等考量，以小孩名義購買。

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關鍵字：買房大學生有房畢業買房住商不動產信義房屋

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