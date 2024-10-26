919後銷售勇者出爐　實登揭露這些案仍在賣

▲目前台中市9月19日以後的實登揭露，也是北屯區表現最佳，至今已有45筆揭露，其中又以「櫻花柳川之櫻」、「大毅MEHO」、「協勝洲際ONE」、「龍寶有愛臻邸」表現最佳。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自9月19日央行發表第七波房市信用管制後，市場氛圍瞬間降溫，購屋族觀望心態濃厚，不論中古屋市場、預售屋市場來人、來客雙雙銳減，然而查詢OPENDATA最新資料顯示，台中市「賣得動」的預售新案出爐。業界分析，品牌力、產品力仍是銷售關鍵，接下來若政策無明顯調整及變化，房市亮點仍以「個案表現」為主。

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根據OPENDATA數據，目前台中市9月19日以後的實登揭露，也是北屯區表現最佳，至今已有45筆揭露，其中又以「櫻花柳川之櫻」、「大毅MEHO」、「協勝洲際ONE」、「龍寶有愛臻邸」有揭露筆數，其次為太平區，包括「聚佳大植」、「櫻花昕光之櫻」等案，目前已有13筆揭露。

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「雖然10月還沒過完，但這個月業績肉眼可見的淒慘，比起去年同期大減7成，若與今年業績最好的6月份相比，更是腰斬再腰斬。」

「主要是民眾受市場氛圍影響、購屋信心不足，並不是沒有剛需」，不過他也觀察近期不少屋主守價心態已有所鬆動，「持有多年、已享受房產增值，願意讓利一些」，對有需求的購屋族而言，現在是很好的買點。

▲台中市推案熱區仍以北屯區最熱，其中14期新案輩出。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市不動產開發公會市調委員會預估今年928房市檔期推案量，約在1000億元至1200億元間，其中北屯區14期是推案熱區之一，包括「華固豐匯」、「龍寶有愛臻邸」、「惠宇MY PARK」、「大毅MEHO」、「大映奕居」等指標預售案進場。

不只購屋族觀望心態濃厚，開發商是如此，台中市不動產經營協會市場資訊主委白洪章說：「不少建商將推案計畫持續往後，特別是會突破4000萬元豪宅線的建案，感受到大環境氛圍不佳，紛紛改以觀察市場動態，將新案順延至明年初再說。」部分建案則回應市場總價、剛需需求，提出更改設計、優化產品設計延遲推案。

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