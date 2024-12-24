ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

4招裝潢省錢術　找統包省設計費「這類人」不適用

找設計師和找統包最大差別是有沒有出3D示意圖和融入設計師對消費者需求了解後的設計提案。右上為3D圖，可縮短溝通上的落差。（圖／趙世勳攝、欣瑞空間美學設計師呂瑞凰提供）

▲找設計師和找統包最大差別是有沒有出3D示意圖和融入設計師對消費者需求了解後的設計提案。右上為3D圖，可縮短溝通上的落差。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

面對通膨萬物齊漲，再加上缺工工資也漲，裝潢費用動輒百萬起跳，小資族成家預算有限，專家建議4方式，至少能省下一半以上費用。其中一種便是找「統包」，能省去設計費，不過專家也提醒，統包較適合有清晰想法與經驗的消費者，如果是裝潢小白或較重視美感者，設計師提供完整設計圖較能縮短現實與想像的落差。

想在有限預算打造舒適居家空間？CTWANT總結專家建議，1.若是老屋裝修，先以改善水電及必要項目為主；2.省去過度華麗裝潢，以輕裝修、機能性為主要考量；3.購買活動傢俱，善用裝飾物布置；4.找統包業者，省去設計費。

住宅消保會顧問吳翃毅建議，若是購買中古屋因管線需要大翻修，往往裝潢支出比新屋來得高，若是又碰上預算有限，建議可以先以改善浴廁、水電管線等必要的基礎工程為優先，新屋因為廚衛設備、地面牆壁交屋時大多都已完備，可以只做重點式的輕裝潢，例如只做天花板，將華麗卻不重要的功能暫時省下。

有不少民眾為了省預算，不做天花板的接受度越來越高。（圖／狸樂聚裝修平台 設計師謝孟萩提供）

▲有不少民眾為了省預算，不做天花板的接受度越來越高。

「現在很多人甚至連天花板都省去，管線外露，只塗漆，走工業風，也不失為一種省錢方式，一來能維持原本天花板高度，視覺效過較寬敞，也能觀察有無漏水，維修方便。」吳翃毅說，若以20坪空間計算，不做天花板裝潢，至少能省去10萬元以上的裝潢費用。

除了天花板外，想省錢就要盡可能少做硬體工程，如格局變動、木工櫃體，減少不必要的裝飾，並選擇經濟實惠的平價建材，搭配少量的系統櫃，再以活動傢俱和軟裝搭配，不僅能讓空間更加彈性運用，也是最經濟又合宜的裝修方式。

「最省錢的方式，真的只有自己DIY了！」吳翃毅說，以前系統櫃會比木工便宜一點，現在幾乎也漲得差不多貴，退而求其次就是買活動家具，想要再省，就是到量販店買組裝家具自己DIY組裝。不過自己組裝，除了要先確認家具尺寸和空間比例是否吻合適用，還需要有看圖手作的功力才有辦法完成。

「真的沒有預算就找統包囉！」狸樂聚裝修平台創辦人陳竑銘解釋，所謂統包業者，就是以單一工種為主業，例如木工、水電，向外對消費者承攬工程後再把本業以外的工程發包，而統包本業的執行成本本來就低，有較大彈性讓利給消費者，同時比起找設計師，消費者還能再省下一筆設計費。

狸樂聚裝修平台創辦人陳竑銘認為找統包或找設計師各有利弊，民眾應先了解兩者差異，評估自身需求。（圖／狸樂聚裝修平台提供）

▲狸樂聚裝修平台創辦人陳竑銘認為找統包或找設計師各有利弊，民眾應先了解兩者差異，評估自身需求。

兩者上的合作差異：設計師重於溝通和美感設計，會了解客戶在機能與風格上的需求，根據客戶量身規劃，並用3D示意圖和消費者確認未來裝潢後的樣子，減少想像落差；統包業者工程背景出生，會畫簡單的CAD檔，不會畫到3D示意圖，較專注於機能性，美感與設計方面可能較為缺乏。

陳竑銘說，一般中古屋裝潢就要200萬元起跳，找設計師會更貴，通常買中古屋的客戶，8成都會找統包，先求機能完整來省裝潢費；而買新成屋的民眾，找設計師的比較多，因為會覺得既然已經花大錢買新房，社區公設美輪美奐，總不能家裡沒有風格，而新房裝潢工項較簡單，因此也較願意撥出預算注重美感的設計。

雖然找統包看似能省下不少裝潢費，不過陳竑銘也提醒，如果是沒有經驗的裝潢小白，除非做足功課或本身就有很清晰、明確的想法，否則統包業者簡化的溝通和作業流程，容易在完工後出現想像落差，進而引起糾紛。

最後，吳翃毅也提醒，不管是找設計師或找統包，都會有「裝潢蟑螂」隱身其中，建議可上營建署「室內裝修業者登記查詢」頁面，輸入公司名確認是否為合法業者，或是指定使用「住保履約」的裝潢業者、設計師，在住宅消保會監督下，可避免裝潢踩雷的悲劇發生。

裝潢最花錢的就是做木工，最省錢的就是買組裝家具自己動手DIY，挑戰民眾看圖拼裝的能力。（圖／IKEA提供）

▲裝潢最花錢的就是做木工，最省錢的就是買組裝家具自己動手DIY，挑戰民眾看圖拼裝的能力。

延伸閱讀
裝潢不當盤仔1／杜絕「浮報亂象」行情價大公開　「這2工項」4年漲5成
寵物情緣／「ELL&s」若熙湊齊三色柴犬　自嘲阿嬤養孫子「17公斤是壯不是胖」
星談心／龔言脩陷低潮考慮放棄唱歌　開完刀竟因冰淇淋大崩潰

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

救房市刺激買房　中國多個城市宣布：取消公設！

今年以來，中國多個城市宣布取消公設、按室內實際使用面積計價，雖然目前以三四線城市為主，但分析指出，取消公設將是2025年的一項重要工作，可刺激買房信心與積極性。

2小時前

美國抵押貸款利率升！　房貸需求連5周增長後首下挫

美國12月18日前一周抵押貸款利率顯著上升，導致整體房貸需求下降。根據抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）的季節性調整指數，總申請量較前一周下降0.7%，為連續五周增長後的首次下滑。

3小時前

金管會：銀行不動產放款空間「還有1.86兆」　未來1年房貸無虞

立委關注，若以銀行目前不動產放款平均比率來看，所剩額度有限，恐無法支應預售屋貸款需求。金管會19日表示，依今年10月底資料，估銀行還有新台幣1.86兆元不動產放款動能，可支應未來一年民眾購置住宅貸款需求。

3小時前

她猶豫該買「低樓層露台戶or高樓層3房？」　網搖頭：真的不推

低樓層和高樓層，你會怎麼選擇？一名正在看預售屋的網友指出，目前猶豫要選3房還4房，雖然內心比較偏向4房，但只剩低樓層能選擇，因此陷入猶豫。對此，就有一票人搖頭直呼：「預算夠，絕不會輕易買低樓層！」

3小時前

降價還是難租　他想砸10萬「做1+1房」！內行勸退：做1事更值得

一名房東表示，買了一間12.4坪的房子出租，前一位屋主把2房改成1房1廳1衛，如果是一個人，可以過得很舒服，但不少兩人的租客認為，只有一間房間不方便，即使房租降價也不好租，求問該不該花10萬做隔間。貼文曝光，網友狂勸退，「比起隔間，裝潢好看的更有市場」。

4小時前

前台積工程師淪詐騙犯　名下豪宅一拍神秘人加價128萬得標

位於南屯區景觀豪宅「雙橡園1617」於今（24日）平安夜進入首拍，總坪數101坪，底價6200萬元，拆算單價落在60.85萬元，沒想到高總價首拍就飆出6328萬元，專家認為，取得價格落在市價左右，加上該建商品牌力加乘，順利脫標。

4小時前

竹北8坪中古套房「噴快破千萬」　她怕爆失眠：會不會太盤

一名網友最近看到竹北一間8坪小套房，屋齡近20年，有平面車位，儘管總價不到1千萬，但加上仲介費及代書費，開銷也快破千萬，讓她嚇到直呼，「這樣會不會太貴？」而眾網友也紛紛留言給建議，表示「盤到爆，那邊是天坑第一排吧！」

5小時前

4招裝潢省錢術　找統包省設計費「這類人」不適用

面對通膨萬物齊漲，再加上缺工工資也漲，裝潢費用動輒百萬起跳，小資族成家預算有限，專家建議4方式，至少能省下一半以上費用。其中一種便是找「統包」，能省去設計費，不過專家也提醒，統包較適合有清晰想法與經驗的消費者，如果是裝潢小白或較重視美感者，設計師提供完整設計圖較能縮短現實與想像的落差。

5小時前

台南起手單價最高重劃區　在地曝：地板價5字頭

台南新重劃區遍地開花，不過台南傳統蛋黃區的中西區，市中心難得有新重劃區「星鑽特區」，已吸引三發、百慶、遠雄等知名建商插旗，地價每坪最高達120萬元，今年首度有個案進場，首案地板價就是5字頭，比東區平實營區起手價3字頭高出不少。

5小時前

不支持「租金全面實登」　北市租服公會：造成房客、房東對立

近來租金是否需全面強制實登，引發各界討論。今（24日）台北市租服公會表態，全面力挺內政部租金不用全面實登，並提出7大原因，其中包括此舉恐造成房東與房客對立、稅負成本轉嫁等等。

6小時前

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

永和也現「都更孤島」？　大咖建..

汐止指標案首批實登行情站穩7字..

雙北一堆老房子「為何不都更？」..

21歲男背債1300萬　還原蠟..

新北2區在地認同感特強　專家提..

營造黑馬首進重劃區　砸10億收..

最高樓高衝破300公尺！　2建..

僅剩骷髏造景站街頭！　台南陰間..

林襄入手1800萬預售屋　靠一..

簽約買地發現不能申請建照！買家..

ETtoday房產雲

最新新聞more

救房市　中國多個城市宣布取消公..

美國抵押貸款利率升！　房貸需求..

金管會：未來1年房貸無虞

該買「低樓層露台戶or高樓層3..

房東想砸10萬「做1+1房」！..

前台積工程師淪詐騙犯　名下豪宅..

竹北8坪中古套房「噴快破千萬」..

4招裝潢省錢術　找統包省設計費..

台南起手單價最高重劃區　在地曝..

不支持「租金全面實登」　北市租..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366