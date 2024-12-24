4招裝潢省錢術　找統包省設計費「這類人」不適用

▲找設計師和找統包最大差別是有沒有出3D示意圖和融入設計師對消費者需求了解後的設計提案。右上為3D圖，可縮短溝通上的落差。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

面對通膨萬物齊漲，再加上缺工工資也漲，裝潢費用動輒百萬起跳，小資族成家預算有限，專家建議4方式，至少能省下一半以上費用。其中一種便是找「統包」，能省去設計費，不過專家也提醒，統包較適合有清晰想法與經驗的消費者，如果是裝潢小白或較重視美感者，設計師提供完整設計圖較能縮短現實與想像的落差。

想在有限預算打造舒適居家空間？CTWANT總結專家建議，1.若是老屋裝修，先以改善水電及必要項目為主；2.省去過度華麗裝潢，以輕裝修、機能性為主要考量；3.購買活動傢俱，善用裝飾物布置；4.找統包業者，省去設計費。

住宅消保會顧問吳翃毅建議，若是購買中古屋因管線需要大翻修，往往裝潢支出比新屋來得高，若是又碰上預算有限，建議可以先以改善浴廁、水電管線等必要的基礎工程為優先，新屋因為廚衛設備、地面牆壁交屋時大多都已完備，可以只做重點式的輕裝潢，例如只做天花板，將華麗卻不重要的功能暫時省下。

▲有不少民眾為了省預算，不做天花板的接受度越來越高。

「現在很多人甚至連天花板都省去，管線外露，只塗漆，走工業風，也不失為一種省錢方式，一來能維持原本天花板高度，視覺效過較寬敞，也能觀察有無漏水，維修方便。」吳翃毅說，若以20坪空間計算，不做天花板裝潢，至少能省去10萬元以上的裝潢費用。

除了天花板外，想省錢就要盡可能少做硬體工程，如格局變動、木工櫃體，減少不必要的裝飾，並選擇經濟實惠的平價建材，搭配少量的系統櫃，再以活動傢俱和軟裝搭配，不僅能讓空間更加彈性運用，也是最經濟又合宜的裝修方式。

「最省錢的方式，真的只有自己DIY了！」吳翃毅說，以前系統櫃會比木工便宜一點，現在幾乎也漲得差不多貴，退而求其次就是買活動家具，想要再省，就是到量販店買組裝家具自己DIY組裝。不過自己組裝，除了要先確認家具尺寸和空間比例是否吻合適用，還需要有看圖手作的功力才有辦法完成。

「真的沒有預算就找統包囉！」狸樂聚裝修平台創辦人陳竑銘解釋，所謂統包業者，就是以單一工種為主業，例如木工、水電，向外對消費者承攬工程後再把本業以外的工程發包，而統包本業的執行成本本來就低，有較大彈性讓利給消費者，同時比起找設計師，消費者還能再省下一筆設計費。

▲狸樂聚裝修平台創辦人陳竑銘認為找統包或找設計師各有利弊，民眾應先了解兩者差異，評估自身需求。

兩者上的合作差異：設計師重於溝通和美感設計，會了解客戶在機能與風格上的需求，根據客戶量身規劃，並用3D示意圖和消費者確認未來裝潢後的樣子，減少想像落差；統包業者工程背景出生，會畫簡單的CAD檔，不會畫到3D示意圖，較專注於機能性，美感與設計方面可能較為缺乏。

陳竑銘說，一般中古屋裝潢就要200萬元起跳，找設計師會更貴，通常買中古屋的客戶，8成都會找統包，先求機能完整來省裝潢費；而買新成屋的民眾，找設計師的比較多，因為會覺得既然已經花大錢買新房，社區公設美輪美奐，總不能家裡沒有風格，而新房裝潢工項較簡單，因此也較願意撥出預算注重美感的設計。

雖然找統包看似能省下不少裝潢費，不過陳竑銘也提醒，如果是沒有經驗的裝潢小白，除非做足功課或本身就有很清晰、明確的想法，否則統包業者簡化的溝通和作業流程，容易在完工後出現想像落差，進而引起糾紛。

最後，吳翃毅也提醒，不管是找設計師或找統包，都會有「裝潢蟑螂」隱身其中，建議可上營建署「室內裝修業者登記查詢」頁面，輸入公司名確認是否為合法業者，或是指定使用「住保履約」的裝潢業者、設計師，在住宅消保會監督下，可避免裝潢踩雷的悲劇發生。

▲裝潢最花錢的就是做木工，最省錢的就是買組裝家具自己動手DIY，挑戰民眾看圖拼裝的能力。

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