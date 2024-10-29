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全台豪宅吹「瘦身風」！　竹北5年交易坪數縮水67坪

▲▼竹北高鐵,竹北房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台豪宅吹「瘦身潮」，新竹竹北、台中西屯平均坪數縮水最多，下滑逾60坪。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

全台豪宅吹「瘦身潮」！統計近5年高價宅交易，發現新竹竹北、台中西屯平均坪數縮水最多，下滑逾60坪。專家分析，2區近年房價飆漲，豪宅線卻維持4千萬元，導致不少換屋型產品意外成為豪宅。

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《591實價登錄》統計近5年七都高價住宅交易坪數，發現縮水幅度最大的前10名地區中，光台北市就囊括過半，但以縮水程度來看，面積消風最多的竟落在新竹縣竹北市，5年來交易坪數縮減67坪，相當於「蒸發」6間套房的面積。

另外，減幅同樣超過60坪的還有台中西屯，一舉奪得榜上第二名。值得關注的是，西屯豪宅過去集中在七期重劃區，近年則有水湳經貿園區加入戰局，在大量建商插旗推案下，帶動該區今年高價住宅交易量有近5百筆，是今年全台豪宅交易最熱絡的區域。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近5年七都高價住宅縮水坪數與交易件數 。（表／記者項瀚製）

《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔表示，高價住宅交易坪數縮水，關鍵當然與單價飆升有關，「而新竹、台中近年房價高漲，然而豪宅線仍維持4千萬元，導致不少換屋型產品意外成為豪宅，造成高價住宅交易坪數明顯下滑。」

畢務潔說：「過往可能是百坪左右的產品，價格才會跨過高價住宅門檻，如今只需一半不到的坪數就有可能達標，這也形成近年高價住宅大吹瘦身風的主因之一。」

接著是台北市大安與北投，高價住宅對比5年前減少約30坪，大安區因部分預售案規劃1~2房輕豪宅，今年高價住宅交易坪數僅70坪，榜上最小，不過成交量達百件也顯示地段優越的小豪宅依舊能讓高資產族願意買單，而北投豪宅近年有北士科重劃區增加生力軍，不過由於新建案空間規劃都在百坪內，整體成交坪數反而變小。

房市專家何世昌表示，在房價最高的台北市，百坪豪宅總價動輒1、2億元，甚至更高，銷售去化速度不快，雖然部分建商都希望打造指標豪宅作品，但反映到現實面，銷售去化速度都會拉長許多，此外高資產客群買方的結構也在改變，二、三代的購屋需求主要仍在百坪內，甚至50坪就已足夠。

因此觀察，近年台北市許多精華地段推案，建商推案都有坪數縮小趨勢，未來幾年最有看頭的「芙蓉大樓」預計也不會規劃傳統的大坪數。

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關鍵字：豪宅瘦身小豪宅坪數縮水房價591房屋交易網何世昌

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