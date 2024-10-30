老牌西服品牌撤出台灣　西門店養蚊3年「5.9億被包軌」

▲西裝連鎖品牌「青山洋服」西門店空置3年，近期以5.9億元交易 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

西裝連鎖品牌「青山洋服」2021年全面撤出台灣，成為時代眼淚，而最後1間門市西門店空置3年，近期以5.9億元交易。專家表示，該店面出租上有一定抗性，但容積率高達800%，改建效益高。

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西裝連鎖品牌「青山洋服」（AOYAMA TALOR）過去在台灣有不少分店，但疫情影響，許多分店結束營業，過去在台中店、北市東區門市歇業後，最後僅存的2家在中山店、西門店也在2021年12月底撤出，全面退出台灣市場，成為時代的眼淚。

「青山洋服」西門分店由2透天合併，屋齡近70年，近期實價揭露，建物土地以5.9億元交易，建物面積248坪、土地則移轉99.5坪。經查謄本，買方為長裕昇股份公司，具不動產背景。

在地房仲林明賜表示，「青山洋服」西門分店位於寶慶路、靠近延平南路，雖然鄰近西門捷運站3、4號出口，但非屬西門町熱門商圈，曝光效果也較差，出租上有一定抗性，但該建物位於商四，容積率高達800%，具有相當高的改建效益。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也表示，建物周邊「大遠百寶慶店」也已申請危老重建，商圈人潮略減，不過地理條件優異，開發價值高，現階段買下透店可收租投資，長期來看可持續整合鄰近基地，做危老或都更重建。

▲今年西門商圈共有5筆億級透天交易，累計金額破14億元。（表／記者項瀚製）

另外，台灣房屋觀察，今年西門商圈共有5筆億級透天交易，累計金額破14億元。張旭嵐說：「台北車站仍然是台北的交通重要樞紐，結合台鐵、高鐵、捷運等三鐵共構，可說是人流轉運的必經之地，也帶動相鄰的衡陽路和西門町商圈觀光人潮。」

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