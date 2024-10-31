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80年阿泉爌肉飯是「類孤島」？　老房仲：彰化沒人要都更

記者陳筱惠／台中報導

網路流傳一張有趣圖片，位於彰化市火車站前成功路、經營80年的知名老店「阿泉爌肉飯」兩側都是公寓，只有阿泉就像是都更「類孤島」凹陷下去，不過實際查訪，在地房仲突破盲點表示，彰化市對於危老都更接受度並不高。

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▲▼ 彰化市,阿泉,北門口,類孤島 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於彰化市火車站前成功路、經營80年的知名老店「阿泉爌肉飯」兩側都是公寓，只有阿泉就像是都更「類孤島」凹陷下去。（圖／記者陳筱惠攝）

彰化縣彰化市人口相當密集，約有22.5萬人居住，而彰化的庶民小吃更是琳瑯滿目，其中就以爌肉飯最為出名，彰化土生土長的黃先生說：「彰化爌肉飯從凌晨4點開始一路到半夜3點，都有不同口味、不同地區的爌肉飯店家可選擇，知名的除了阿泉、阿朱、魚市場、夜市、阿章，數都數不完。」

▲▼ 彰化市,阿泉,北門口,類孤島 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際在午餐時間走訪，人潮排隊情況洶湧，連隔壁半小時40元的停車場都一位難求。（圖／記者陳筱惠攝）

對於都更「類孤島」的阿泉爌肉飯，實際在午餐時間走訪，人潮排隊情況洶湧，連隔壁半小時40元的停車場都一位難求，更是不少人專程慕名而來，高溫下不少年輕爸媽帶著小嬰兒也要排隊。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜笑說：「庶民小吃的爌肉飯，過去早期都是小攤車、騎樓發展，到現在都很少爌肉飯大樓，沿襲過去傳統都還是以一樓、鐵皮搭建的為主，這也是彰化人的慣性。」

攤開阿泉爌肉飯位處的彰化市成功路，一整片的商業區用地，據了解，阿泉爌肉飯所在地最初的建物為日式建築，屋齡超過120年，經查尋地籍資料，僅土地有資料，最初佔地僅4坪土地，後續於2022年時另外承租店面後方土地，並整裝改建成現在的店面。

▲▼ 彰化市,阿泉,北門口,類孤島 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化人居住習慣以透天為主，雖然屋齡都超過30年，但對危老都更接受度並不高。（圖／記者陳筱惠攝）

邱垂杜說：「彰化人居住習慣以透天為主，唯一有危老成功的個案為坤辰建設『中正峯華』，也是彰化中正路30幾年來唯一新供給的大樓案，另外就是魚市場後方的原本警察宿舍改建的公辦都更。」

▲▼ 彰化市,阿泉,北門口,類孤島 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲本來預計國賓進駐的郵局大樓也因國賓取消合作而停擺。（圖／記者陳筱惠攝）

邱垂杜說：「整個火車站前最出名的之前大火祝融的『喬友大樓』拆除至今，仍尚未找到人接手，以及火車站前，本來預計國賓進駐的郵局大樓也因國賓取消合作而停擺，就可以得知在地對於危老、都更不論是法規或是新型態（蓋大樓）的接受度並不高。」

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲阿泉爌肉飯小檔案。

關鍵字：火車站前阿泉爌肉飯彰化庶民小吃危老都更彰化市

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