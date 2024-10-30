鳳山一次喜迎2座新商場！　LaLaport率先2026年進駐

▲三井集團在高雄鳳山設立「LaLaport高雄」，預計2026年完工。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鳳山是高雄人口最多行政區，卻從未有大型購物商場，隨鳳山火車站Q3完工，又有三井集團設立「LaLaport高雄」，未來將一次喜迎２家購物中心，挾多項利多話題，近期購屋需求旺盛。信義房屋專家表示，首要受惠的3個商圈，中古大樓房價最低還有2字頭。

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信義房屋高三區協理周清源分析，鳳山剛性需求強，首要優勢是地理位置，該區位於過去高雄縣、高雄市、屏東市的交界，位於中間位置，也是高雄人口數最高的行政區，購屋需求相當旺盛。

然而以往沒有大型購物商場，鳳山人若是有購物相關需求，僅能往高雄市區移動，不過２年後即將改變。三井集團在鳳山規劃「LaLaport高雄」，是繼台中、台北後，在南部的第一座LaLaport購物中心，未來將引進購物、餐飲、娛樂等休閒設施，這也是鳳山區首座大型百貨商場，預計2026年完工。

▲新的鳳山車站今年7月完工，結合百貨、電影院等共構型商場，現正招商中。（圖／記者張雅雲攝）

加上新的鳳山車站今年7月完工，結合百貨、電影院等共構型商場，現正招商中，預計2027年營運，屆時也將刺激在地生活機能，為房市增添未來發展性，並增加住宅需求。

周清源表示，首要受惠的商圈，為緊鄰LaLaport的鳳山市區、文山特區、衛武營周邊３個商圈，信義房屋鳳山文山店經理林思瑋表示，鳳山市區為老舊商圈，以屋齡40年的透天與店面為主，居住穩定性高，移轉量低，有少數屋齡15年的大樓，單價約30~45萬元，屋齡40~50年的大樓，單價約20~25萬元左右。

▲文山特區則是位於鳳山區與三民區交界，為當地少見的重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

而文山特區則是位於鳳山區與三民區交界，為當地少見的重劃區，社區大樓屋齡15年左右的產品，單價30~35萬元，屋齡10年上下的產品，單價35~40萬元，而不到5年的產品，單價則是40萬元以上；而衛武營周邊，則是新舊交雜的大樓，新大樓單價約35~40萬元以上，周清源說：「若能接受屋齡較高，以3個主要受惠區域來看，鳳山市中心大樓還有2字頭的行情。」

中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍表示，鳳山目前除了有地緣關係的換屋族群外，還有因為工作機會從屏東跨區來購屋的自住客，未來LaLaport開幕後，預計將吸引周邊其他行政區的民眾跨區消費，可為鳳山帶來穩定的人潮與商機，受人口紅利影響，屆時開幕還有一波利多。

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