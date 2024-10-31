全台最大小七無人店「X-STORE」熄燈　屋主開25萬招租

▲曾是全台最大的小7無人商店，已經歇業，屋主重新開出25萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全高雄最大的7-Eleven近期即將風光開幕，不過對照曾在高雄掀起一陣無人風潮的7-ELEVEN無人店「X-STORE」，當時是全台最大的小7無人商店，已經歇業，屋主重新開出25萬元招租，專家分析，附近也有7-11，競爭太激烈。

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該店位於高雄三多商圈，外觀相當有特色，2019年底開幕，主打智慧無人服務，由消費者自行購物結帳，是當時7-11無人店的第3間主題門市，同時也是全台最大間的「X-STORE」，不料在今年4月結束營業，只開短短5年，相對一開起碼10年起跳的便利店，堪稱短命。

▲該店位於高雄三多商圈，外觀相當有特色，2019年開幕，主打智慧無人服務。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介透露，該店位於前鎮區林森三路、中山二路口，為地上3樓地上獨棟透天，地坪53.23坪、建坪51坪，該棟為屋主自然人自租，租金開價25萬元。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，無人商店使用自助結帳，形成入店門檻，加上旁邊還有一間7-ELEVEN亞新灣門市，距離才100公尺，不少民眾乾脆直接去旁邊有店員服務的門市，該店也算開得久。

▲三多商圈有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集。（圖／記者張雅雲攝）

劉沛緹表示，三多商圈有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，高雄大遠百更已蟬聯11年地王，附近商業行為發達。附近亞灣有不少豪宅客陸續進駐，周邊特貿3開發案，未來將規劃不少商辦、豪宅，引進高消費人口，商圈未來發展性高。

附近店面單坪租金1000~1500元，若是含裝潢、或位於三角窗有2000元行情，近年不少承租方因看好地段位於交通要道，可帶來大量的人、車流，有承租方進駐開設展示店、接待中心等，陸續降低空租率。該棟位於顯眼的三角窗，算是特殊產品，月租金25萬元，相當符合區域行情。

劉沛緹說：「雖然地段極佳，附近又有捷運三多商圈站，但是總價墊高門檻，年租金也要300萬元，可以負擔的承租方較為受限。」



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