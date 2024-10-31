全台第二家洲際進駐草悟道　在地：1500萬可買到同區2房

▲3年內將有4家國際酒店集團宣布將進駐台中，位於西區的「台中勤美洲際酒店」率先開幕。（圖／記者游瓊華攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年台中多頭並進，3年內將有4家國際酒店集團宣布進駐。其中，全台第二間洲際酒店「台中勤美洲際酒店」率先開幕。信義房屋專家表示，洲際酒店成定心丸，其中以「園道第一排」的物件享有各項生活機能，最受歡迎。

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甫正式亮相的「台中勤美洲際酒店」成為西區房市定心丸，信義房屋公益忠明店經理蔡侑臻說：「草悟道從勤美誠品綠園道、國立自然科學博物館延伸至國立臺灣美術館，全長約3.6公里，是台中市的傳統蛋黃區，勤美洲際酒店為該商圈增添新動能，也為房市帶來信心。」

▲台中4家國際酒店集團開幕一覽表。

近期觀察，區域中古屋以4000萬元以內、公設比相對低的電梯社區受到青睞；若為小資族、首購族，則有2~3房，總價在2000萬元上下的大樓物件符合需求。

蔡侑臻說明：「勤美商圈最受歡迎的區域就是面向綠地、步行就能抵達勤美商圈的園道第一排，其中權狀百坪的新建案，主要買家大多是本就居住在此的高資產換屋族。」

▲西區為台中市的核心區域，勤美洲際酒店的落成更可望成為當地新地標。（圖／記者許權毅攝）

蔡侑臻也分析，因西區開發時間早，區域內亦有屋齡25年以上的社區大樓，3房含車位的標準品約在2000萬元上下、2房含車位的物件則有機會落在1500萬元左右，是首購族、小資族想要兼顧CP值與居住在勤美商圈的首選。

信義房屋中三區協理方浩銓總結：「盤點未來2年，包含萬豪酒店、凱悅酒店集團旗下安達仕（Andaz）酒店、凱賓斯基飯店集團均宣布將進駐七期、烏日高鐵特區，也象徵對於台中整體發展的看好。」

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