不只雜物占機車格！鄰居「超情勒紙板」全場看怒了：更想停

▲鄰居的手寫板讓眾人都傻眼。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

鄰居素質會影響居住品質，而糟糕的鄰居真的讓人頭痛！有住戶表示，社區沒有規劃專屬機車停車位，有鄰居以雜物占位就算了，還寫紙板「你搶走我停車位我停哪？」「我每天都焦慮沒車位快瘋了。」看到照片後，其他網友紛紛傻眼，「情勒喔！」「越這樣寫，我就越想停。」

粉專「爆料公社」近日分享網友上傳的一張照片，只見紙板上寫著「請不要裝看不懂字，車位真的不好停，為何就是要跟我作對？你搶走我停車位我停哪？」「※我每天都焦慮沒車位，快瘋了」，鄰居還哀求「拜託，我很快就回來，不要硬跟我搶停車位，感謝您！」

住戶文中則求助，「請問遇到這種鄰居怎麼解？此公寓地下室沒有專屬於誰的機車停車位，都是有位置就停。」就有網友見狀傻眼直呼，「管他的，照停啊」、「照停，不然出來面對面講」、「少在那情緒勒索欸，車位又不是買的」、「既然沒限定，那就是看誰運氣好跟手腳快了，裝可憐是哪招？」

也有人忍不住吐槽鄰居的錯字，「鄰居的國文老師要哭了」、「回他，錯字太多 我真的看不懂！」「看到他寫的紙板我也一直焦慮起來。」

還有過來人嘆氣分享，說爸爸以前停在空地，結果有人說那是他的車位，可請對方出示產權證明時，對方根本拿不出來，「後來我爸不理他繼續停，然後車子就被刮了一圈，上門理論也沒用。」

也有網友遇過更奇葩的，「當年我買了汽車、機車停車位，因為一直沒有摩托車，所以都讓大家使用。」現在他有機車了，停了兩天卻被貼租戶鄰居單子，對方稱這是自己的車位，「拿產證給他看，他的回答是：我已經停這個位置五年了，你不用代表你放棄！奇葩吧！」