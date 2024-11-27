辯隔間沒復原、遙控器忘還！房東耍賴拒退押金：抵充以後沒餘額了

▲葉女控訴退租後房東林男藉故拒絕退還押金。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名葉姓女子控訴，她於112年向房東林男承租房屋，並給付2個月押金2萬4000元，詎料租期屆滿退租後，房東卻以「未將屋內恢復原狀、以及未歸還後門電動搖控器」為由拒絕退還押金；葉女因此憤而提告。新北地院法官審酌後，判決房東林男應返還2萬4000元押金予葉女，得假執行。全案可上訴。

葉女表示，她於112年2月15日向房東林男簽約，以每月租金1萬2000元租下位於桃園市的房屋，並在簽約時給付押金2萬4000元，並簽署房屋租賃契約書；詎料113年2月14日租期屆滿後，葉女遷出並於同年3月14日將房屋點交返還林男，但林男卻未依約返還押金，經葉女屢次催討仍未獲置理，只好提告請求返還。

對此林男辯稱，葉女在退租後未將房屋內加裝之木板隔間及大門拆除並回復原狀，導致他須另行支付費用回復；另林男還稱，葉女退租後並未交還後門電動門之遙控器，為此他需要更換支出費用，上開金額經押金抵充後，已無餘額可供返還。

新北地院法官審酌雙方對話紀錄、照片等物證，發現葉女在承租時房屋內就已經有該木板隔間、大門，並非是葉女租後另行改裝；對於這點，林男也不否認當初與葉女簽約時，並未細加確認屋內是否有木板隔間、大門存在，因此難認葉女退租後有拆除木板、大門義務。另一方面，林男所稱之搖控器，葉女回應自始至終都未取得，法官勘驗租約內容，確實沒有記載承租時林男有交付該遙控器，因此難認葉女友返還義務，更遑論以押金做抵充，因此法官認定葉女請求返還押金有理，予以准許。可上訴。