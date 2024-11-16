閒置空地「想省地價稅」　高市稅捐處1招提醒：省很大

▲高市稅捐處提醒，若是民眾有土地恢復作農業使用，並符合課徵田賦的規定，可向稅務局提出申請，當年即可改徵田賦。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／台北報導

有民眾對該如何節省地價稅支出的問題提出疑問，高雄市稅捐稽徵處對此特別回應，農業用地查有未作農業使用之情事，經改按一般用地稅率課徵地價稅者，日後土地恢復作農用，得向稅捐稽徵機關申請課徵田賦，即可停徵，也可減輕民眾地價稅負擔。

高雄市稅捐處指出，有民眾（化名小陳）詢問，原本有一塊違規被改課地價稅的農地，現已恢復作農業使用，「聽聞可以重新申請課徵田賦，就不用再被課徵地價稅了」，可是現在已經年底了，今年還來得及申請嗎？

對此，稅捐稽徵處表示，農業用地未作農用，改依一般用地稅率課徵地價稅（10％~55％），若是土地恢復作農業使用，並符合課徵田賦的規定，可向稅務局提出申請，經稅務局會同農業主管機關現場勘查認定符合農業使用者，自申請當年即可適用課徵田賦。

稅捐稽徵處解釋，依土地稅法第22條規定，非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦。另外，都市土地依都市計畫編為農業區、保護區及公共設施保留地，或有公共設施尚未完竣、依法限制建築、依法不能建築等情事，仍作農業用地使用者，亦可徵收田賦。

稅捐稽徵處特別說明，申請改按田賦課徵，因非屬適用特別稅率或減免地價稅，所以不受限於土地稅法第41條及土地稅減免規則第24條規定，應於每年開徵40日（即9月22日）前提出申請。因此，即使土地所有權人於9月22日以後才申請課徵田賦，經審查核准後，申請之當年度仍可適用。

另外，稅捐稽徵處提醒，如當年度地價稅已繳納者，納稅義務人可提供金融機構帳戶資料，該處將主動退還溢繳之稅款，並匯入指定之帳戶內，省時又便利。