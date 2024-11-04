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中正區豪客0貸款置產「天后巷」　1.18億當藍心湄鄰居

記者項瀚／台北報導

藝人藍心湄鄰居1.18億元出售「瑞安璞石」2樓，買方以無貸款購入。該豪宅位於瑞安街，素有「天后巷」之稱，不少女明星都在該區買房，像是桂綸鎂的「瑞安傑仕堡」，以及蔡依林、蕭亞軒的「瑞安懷石」等等。專家表示，在目前的市場環境，現金買方具優勢。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲▼ 瑞安璞石,豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲瑞安街豪宅「瑞安璞石」2樓戶以1.18億元無貸款交易 。（圖／記者項瀚攝）

藝人藍心湄2012年購入大安區豪宅「瑞安璞石」，2021年還大方分享室內翻新裝潢，不過未見到該筆實價登錄，無法確定購入價格。

近期實價揭露，該屋以1.18億元交易，權狀106坪，拆算單價138.5萬元。經查異動索引，賣方為王姓自然人，買方為孫姓自然人，戶籍登記在仁愛路二段豪宅「仁愛鴻禧」，而本次購屋為無貸款交易，顯見財力相當雄厚。

「瑞安璞石」位於瑞安街，環境舒適，該區被媒體稱為「天后巷」，不少女明星都在該區買房，像是桂綸鎂的「瑞安傑仕堡」，以及蔡依林、蕭亞軒的「瑞安懷石」，該社區就位於「瑞安璞石」對面。

▲▼ 大安區豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲瑞安街豪宅「新光瑞安傑仕堡」頂樓戶由藝人桂綸鎂持有。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，瑞安街的鍍金程度雖不及金華街、青田街，但仍是相當具有指標性的地段，早期就是名人巷，西側有大安區的心臟森林公園，東側則有捷運科技大樓站等機能，還坐擁明星學區，地段條件佳，延街包括「瑞安璞石」在內的豪宅品質、指名度都相當高。

攤開「瑞安璞石」實價登錄紀錄，近期共有3筆成交，單價落在134.8~149.5萬元。江建欣指出，該社區為當地屋齡相對新的豪宅，本次樓層位於2樓，成交單價138.5萬元符合行情。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲豪宅「瑞安璞石」近年交易整理。（表／記者項瀚製）

至於本次買方以現金購入，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近來由於房貸資金水位滿，銀行撥款速度慢，這也反應出全現金買方具有一定的議價條件，因為對於賣方來說，可以在最短的時間入袋為安，交易流程明顯縮短，降低交易的時間成本。

此外，陳定中觀察，隨信用管制越趨於嚴格，尤其是針對高價住宅（北市7000萬元以上），越來越多豪宅買方以無貸款現金購入，即便政策對豪宅不友善，但除了資金實力足夠的自用買方外，為去化資金的置產買方也還是會出手。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：藍心湄瑞安街天后巷買房蔡依林蕭亞軒瑞安璞石住商不動產台灣房屋

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