中正區豪客0貸款置產「天后巷」　1.18億當藍心湄鄰居

記者項瀚／台北報導

藝人藍心湄鄰居1.18億元出售「瑞安璞石」2樓，買方以無貸款購入。該豪宅位於瑞安街，素有「天后巷」之稱，不少女明星都在該區買房，像是桂綸鎂的「瑞安傑仕堡」，以及蔡依林、蕭亞軒的「瑞安懷石」等等。專家表示，在目前的市場環境，現金買方具優勢。

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▲瑞安街豪宅「瑞安璞石」2樓戶以1.18億元無貸款交易 。（圖／記者項瀚攝）

藝人藍心湄2012年購入大安區豪宅「瑞安璞石」，2021年還大方分享室內翻新裝潢，不過未見到該筆實價登錄，無法確定購入價格。

近期實價揭露，該屋以1.18億元交易，權狀106坪，拆算單價138.5萬元。經查異動索引，賣方為王姓自然人，買方為孫姓自然人，戶籍登記在仁愛路二段豪宅「仁愛鴻禧」，而本次購屋為無貸款交易，顯見財力相當雄厚。

「瑞安璞石」位於瑞安街，環境舒適，該區被媒體稱為「天后巷」，不少女明星都在該區買房，像是桂綸鎂的「瑞安傑仕堡」，以及蔡依林、蕭亞軒的「瑞安懷石」，該社區就位於「瑞安璞石」對面。

▲瑞安街豪宅「新光瑞安傑仕堡」頂樓戶由藝人桂綸鎂持有。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，瑞安街的鍍金程度雖不及金華街、青田街，但仍是相當具有指標性的地段，早期就是名人巷，西側有大安區的心臟森林公園，東側則有捷運科技大樓站等機能，還坐擁明星學區，地段條件佳，延街包括「瑞安璞石」在內的豪宅品質、指名度都相當高。

攤開「瑞安璞石」實價登錄紀錄，近期共有3筆成交，單價落在134.8~149.5萬元。江建欣指出，該社區為當地屋齡相對新的豪宅，本次樓層位於2樓，成交單價138.5萬元符合行情。





▲豪宅「瑞安璞石」近年交易整理。（表／記者項瀚製）

至於本次買方以現金購入，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近來由於房貸資金水位滿，銀行撥款速度慢，這也反應出全現金買方具有一定的議價條件，因為對於賣方來說，可以在最短的時間入袋為安，交易流程明顯縮短，降低交易的時間成本。

此外，陳定中觀察，隨信用管制越趨於嚴格，尤其是針對高價住宅（北市7000萬元以上），越來越多豪宅買方以無貸款現金購入，即便政策對豪宅不友善，但除了資金實力足夠的自用買方外，為去化資金的置產買方也還是會出手。

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