營收存量勝去年3.6倍　大陸建：正面看待第七波管制

▲大陸建設表示，央行祭出第七波選擇性信用管制好，客戶猶豫、銷售期拉長，但仍正向看待該政策。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

央行9月19日祭出第七波選擇性信用管制，市場交易量大減。不過，大陸建設表示，雖然近期客戶猶豫、銷售期確實拉長，但以中長期的角度來看，該政策是正面的，政策之下大概只剩下財務穩健、中大型建商持續在做土地開發，能產生更好的良性競爭。

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欣陸投控（3703）今（4日）舉行線上法說會，該公司前3季合併營收230.35億元、年增2％，稅後純益13.12億元、年增約4％，EPS（每股純益）則為1.59元，優於去年的1.54元。

值得關注的是，除旗下欣達環工獲利創同期新高，大陸建設的營收存量（已銷預售並未交屋）也創新高，達256億元，是去年的3.6倍。

進一步觀察欣陸3大事業體，最大宗的營建工程營收152.8億元與去年持平，環境工程及水資源處理為54.6億元，增加63％，而建設部分則下滑22%，主要是因今年完工量較少所致。





▲欣陸投控3大事業體營收占比變化 。（圖／翻攝自欣陸投控法說會）

至於明年，欣陸投控旗下大陸建設將有3案完工入帳，分別是新店「耑美」、松山「鐫萃」、西屯「豐蒔」，合計總銷約100億元。另外，大陸建設今年推出的4案，分別是大安「耑岫」、台中北屯「豐莚」、板橋「衡沐」與「耑芃」，銷售反應佳，預計在2027、2028年完工入帳。

商用不動產方面，高雄「日航酒店」已在11月1日開幕，台北「寒居酒店」先前以底價41.5億元標售，但目前該計畫暫時喊卡。欣陸投控總經理張方欣說明，觀察目前政府法令對壽險業者投資商業不動產有正向發展，會在適當的時機再進行出售。

針對被稱為「近年最重打房措施」的央行七波選擇性信用管制，張方欣表示：「目前我們每週仍持續銷售，雖然客戶猶豫、銷售期確實拉長，但以中長期的角度來看待該政策，是正面的，在這樣的政策下，大概只剩下財務穩健、中大型建商持續在做土地開發，過程中也會產生出比較好的良性競爭。」

張方欣表示，大陸建設會持續開發，策略仍是鎖定都會區土地，持續在看都更、合建土地。另外，針對房貸鬧錢荒，放貸方面的市場困境，張方欣則說：「觀察我們自己的客戶，比較沒有感受到有這樣的問題。」

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