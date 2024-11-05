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直擊！租屋詐騙全流程　假房東連「身分證都有」

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期在各大社團中出現套房美照，吸引急需租屋的民眾加入通訊軟體詢問，趁機詐騙。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期在各大社團中出現套房美照，吸引急需租屋的民眾加入通訊軟體後詢問，記者循線實際加入佯裝要看屋，而詐騙集團不僅打出每月減少500元的優惠價促銷、更是拿出假冒的身分證來取信記者，更以已有人預訂，要求先付看屋費，專家呼籲，要先付費的一定都是詐騙，還是要找合格包租代管業者比較妥當。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

各大租屋平台幾乎每天都出現甜甜價的租屋訊息，在精美的套房背後，隱藏的是詐騙集團的無限商機，日前在台中沙鹿地區，也出現詐騙集團以長租套房招攬租客，被貼在地區社團提醒大家不要受騙。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲詐騙集團先以租金優惠吸引租屋族。（圖／記者陳筱惠攝）

實際上循線加入假房東的通訊軟體，這間位於沙鹿區的套房，家具不僅一應俱全，約9坪面積租金7500元還包停車位，不僅能養寵物更是採用台水台電，記者佯裝要租屋，並要求直接看屋，但假房東只願意在通訊軟體上對話，電話不接、但也夠阿莎力一口氣調降500元月租金。

假房東並以是自己招租、並且正在上班為由，不願意帶看，並且表示：「具體帶看時間我會提前通知你，目前有位租客打算預付訂金優先看屋，如果前面的租客看屋滿意簽約了，房屋後面的租客就沒有機會看屋了。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲再以收取優先看屋費用為由要求租屋族先付款。（圖／記者陳筱惠攝）

更加強不租就租不到的搶手景象表示，「如果你可以在那位租客預付訂金前先下訂，是可以排在第一位看屋，滿意就是轉為押金，不滿意就全額退還，因為我只會收取一位租客的訂金。」收取看屋訂金為14000元，等於2個月的押金金額。

對此，記者表示這樣交易並不安全，希望對方出示相關證明，詐騙集團也很直接的丟出身分證正反面，並說：「如果我消失了，你可以去警察局報案！」取信消費者。

實際上面對記者提出的問題，對方不僅回答不了甚至惱羞成怒，實際查詢該租屋處的實際所有權人，也並非詐團提供身分證的人名。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲甚至惱羞提供身分證要租屋族找不到人去報警。（圖／記者陳筱惠攝）

對此金箍棒智慧物業系統公司執行長田智娟就說：「全台灣近期都出現不少在社團貼美照的『租屋詐騙』事件，這些詐騙集團利用真房東在網路招租的訊息，留存下來時隔1~2個月之後再假冒房東自租，引誘消費者上當，實在可惡。」

田智娟表示：「民眾有2方式可以驗證，包含電話不接就是一個非常指標的訊號，只要有通話就可以藉由定位找到詐騙集團藏身處，因此對方通常是不願意留號碼。」

另外，只要是預付任何款項，基本就是詐諞。其實過去本站也呼籲過《租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」》，田智娟說：「通常房東也不會輕易將自己個人的證明文件直接傳給素未謀面的租客，急於證明反而露出馬腳，也提醒租屋族，這樣的交易模式非常不安全，只要對方拿到錢就會直接『拉黑』你，得不償失。」

警方也出面呼籲民眾，勿在簽約前交付金錢給宣稱自己是房東的人。確認對方是房屋或建物所有權人，並小心提防房租價格顯得不合理的出租訊息。在較能把關的租屋網尋找物件，以避免租屋詐騙。如遇可疑情況，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，或向鄰近警察機關求助。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：租屋詐騙台中詐騙集團租屋優先看屋租金沙鹿

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