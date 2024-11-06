台東名店插旗高雄8個月就熄燈　店家曝「熄燈與租金無關」

▲台東名店「強強廚房」是當地超人氣義式餐廳，今年2月首度到高雄開設分店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台東名店「強強廚房」是當地超人氣義式餐廳，今年2月首度到高雄開設分店，沒想到才開了短短8個月，近期在臉書粉專公告，只營業到10日就要熄燈，店家自曝「長期北、高、東的往返，造成生活與健康失衡。」專家表示，歇業應與租金無關。

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「強強廚房」2019年在台東開幕，一開店就滿滿人潮，不訂位吃不到，是不少觀光客指名必去的餐廳，今年首度到高雄展店，2月28日才剛開幕，沒想到才開了8個月，只營業到本月10日就熄燈。

▲高雄強強廚房 才開了8個月，只營業到本月10日就熄燈。（圖／翻攝自Facebook／高雄強強廚房 ）

而店家無預警在粉專透露，「未料到營運模式的調整，需長期北、高、東的往返，造成生活與健康失衡，期待把高雄強強的經營火炬，交棒給下一位有興趣的經營者。」不少饕客相當不捨，都覺得好可惜，以後只能衝台東用餐，紛紛留言東西很好吃，服務也很好，還希望是擴大經營。

根據實登，該店為2023年12月承租，至今年2月14日為裝潢期，不收租金，租期共6年，坪數為86.43坪，月租金為10萬元，換算租金單坪為1157元。

▲中華路是連接南、北高雄的主要交通幹道，附近商圈成熟，大樓多人口密度高，消費力足夠。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評指出，近年不少餐廳轉移到北高雄，中華路是連接南、北高雄的主要交通幹道，廣告效益高，且附近商圈成熟，大樓多人口密度高，消費力足夠，早期租金動輒20萬元起跳的大型店面，近年開始有屋主降租，吸引店家往南高展店。



祝遵評指出，近年電商崛起，民眾消費習慣轉變，實體店面式微，就算是連鎖業者也會評估店面效益，以月租金10萬元內的店面較受歡迎，單坪租金落在1000~1300元，較能縮短待租期。

祝遵評說：「近期相較疫情前，租金出現約1成的降幅。」此外空置20年的「主幼商場」近期開始營業成區域指標，群聚效應磁吸店家進駐，帶動附近店面景氣。

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