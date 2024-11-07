網笑高雄傾斜大樓「歡迎成龍拍電影」　專家指居住有優勢

▲有網友在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張建築物照片，並發文「高雄傾斜式建築的先驅」，引來不少民眾討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張建築物照片，並發文「高雄傾斜式建築的先驅。」有網友開玩笑留言「從上面溜下去過，真的很斜，但只能玩一次。」引來不少網友笑稱，「成龍在這裡拍過電影嗎？」信義房屋專家表示，逐層退縮，住起來採光確實會比較好。

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原PO在臉書《路上觀察學院》貼出1張建築照，並發文表示「高雄傾斜式建築的先驅」，引來不少網友嘖嘖稱奇，並開玩笑留言「想像一下成龍會從上面滑下來」。有網友配合笑稱「從上面溜下去過，真的很斜，但只能玩一次。」還有在地人分析是，「早期日照法規」，、「以前好像蠻流行的，壞處是雨棚總是遮不住陽台。」

該棟大樓「住宅大賞」位於高雄興中二路，屋齡27年，為地上24樓，共161戶， 坪數為12~43坪，根據實登顯示，近1年成交均價落在24.1萬元，社區歷史高價為2023年10月成交的26.7萬元。

▲有網友配合笑稱「從上面溜下去過，真的很斜，但只能玩一次。」（圖／記者張雅雲攝）

大高雄建築公會理事長洪光佐表示，1990年代高雄當時的建築法規，是以路寬作為大樓高度的規範，早期的大樓逐層退縮跟日照或採光等因素無關，純粹是為了符合當初的法規，因此通常這類外觀會出現在狹小巷道中，藉此拉高樓高仍將容積用好用滿。

現在則是為了強化保障日照權，內政部法規規定，冬至日所造成日照陰影，應使鄰近基地有1小時以上的有效日照。洪光佐分析，一般來說就是高樓基地毗鄰北向的住宅區或商業區基地，受日照權影響，部分建築物會採退縮設計，儘管都是逐層退縮，現在與早期的大樓是適用不同的建築法規。

信義房屋高三區協理周清源表示，至於居住品質見仁見智，逐層退縮後，每層的採光確實會比較好，與對面大樓的棟距也可以拉開，比較不壓迫，不過室內住起來的感覺，與一般沒有退縮大樓其實也差不多。

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