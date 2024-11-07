仲介大老2.2億賣大安區豪宅　高虹安鄰居無貸款拿下

記者項瀚／台北報導

「豪宅銷售王」劉陳傳以2.2億元價格，出售大安森林公園第一排豪宅「國美森美館」，而買方以無貸款購入，戶籍登記在新竹豪宅「回建築」。不過，本次購入大安區豪宅單價僅132萬元，在地房仲表示此價格低於行情。

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▲「豪宅銷售王」劉陳傳以2.2億元價格，出售大安森林公園第一排豪宅「國美森美館」。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，大安區豪宅「國美森美館」7樓戶以2億2222萬元交易，權狀173坪，拆算單價132萬元。經查異動索引，買方為王姓自然人，以無貸款買進，戶籍登記在新竹豪宅「回建築」，其為過去新竹市長高虹安與男友居住惹議的社區。

賣方更是大有來頭，為韋恆開發公司，在早年就透過買賣取得，該公司負責人為劉陳傳，也就是住邦佳士得資產負責人，他專營豪宅多年，擁「豪宅銷售王」封號。

不過，觀察本次「國美森美館」7樓戶交易，成交價看似低於行情不少。該社區上一回成交在3年前，2樓戶單價160萬元，而2014年時10樓戶單價更達211萬元，本次7樓戶卻僅成交132萬元。

▲「國美森美館」歷年成交紀錄整理。（圖／記者項瀚攝）

然而，該筆交易在實價登錄上無備註特殊交易，以買賣雙方身分來看，也看不出有直接的關聯性。記者致電劉陳傳，但他表示細節不便透露。

中信房屋師大加盟店經理洪申霖表示，「國美森美館」位於新生南路二段，規劃一層一戶，隱密性高，並座落大安森林公園第一排，景觀條件極佳，每坪行情160~180萬元以上都有機會，該戶僅成交132萬元，認為背後大概就是有特殊原因。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，大安森林公園為北市鍍金級地段，觀察坐擁第一排景觀的中古豪宅，例如「國美森美館」、「方念拾山」、「勤美璞真」、「安峰」等等，近年鮮少出現交易，顯示屋主惜售，物件也應相當具有保值性，本次第一排7樓戶個案單價僅成交132萬元，確實低於行情不少。

▲大安森林公園第一排中古豪宅釋出稀少。（圖／記者項瀚攝）

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