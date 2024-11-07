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仲介大老2.2億賣大安區豪宅　高虹安鄰居無貸款拿下

記者項瀚／台北報導

「豪宅銷售王」劉陳傳以2.2億元價格，出售大安森林公園第一排豪宅「國美森美館」，而買方以無貸款購入，戶籍登記在新竹豪宅「回建築」。不過，本次購入大安區豪宅單價僅132萬元，在地房仲表示此價格低於行情。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲▼ 國美森美館 。（圖／記者項瀚攝）

▲「豪宅銷售王」劉陳傳以2.2億元價格，出售大安森林公園第一排豪宅「國美森美館」。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，大安區豪宅「國美森美館」7樓戶以2億2222萬元交易，權狀173坪，拆算單價132萬元。經查異動索引，買方為王姓自然人，以無貸款買進，戶籍登記在新竹豪宅「回建築」，其為過去新竹市長高虹安與男友居住惹議的社區。

賣方更是大有來頭，為韋恆開發公司，在早年就透過買賣取得，該公司負責人為劉陳傳，也就是住邦佳士得資產負責人，他專營豪宅多年，擁「豪宅銷售王」封號。

不過，觀察本次「國美森美館」7樓戶交易，成交價看似低於行情不少。該社區上一回成交在3年前，2樓戶單價160萬元，而2014年時10樓戶單價更達211萬元，本次7樓戶卻僅成交132萬元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「國美森美館」歷年成交紀錄整理。（圖／記者項瀚攝）

然而，該筆交易在實價登錄上無備註特殊交易，以買賣雙方身分來看，也看不出有直接的關聯性。記者致電劉陳傳，但他表示細節不便透露。

中信房屋師大加盟店經理洪申霖表示，「國美森美館」位於新生南路二段，規劃一層一戶，隱密性高，並座落大安森林公園第一排，景觀條件極佳，每坪行情160~180萬元以上都有機會，該戶僅成交132萬元，認為背後大概就是有特殊原因。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，大安森林公園為北市鍍金級地段，觀察坐擁第一排景觀的中古豪宅，例如「國美森美館」、「方念拾山」、「勤美璞真」、「安峰」等等，近年鮮少出現交易，顯示屋主惜售，物件也應相當具有保值性，本次第一排7樓戶個案單價僅成交132萬元，確實低於行情不少。

▲▼ 大安區豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲大安森林公園第一排中古豪宅釋出稀少。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：豪宅大安森林公園房仲森美館國美劉陳傳住邦佳士得中信房屋大家房屋

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