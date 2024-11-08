東港透天兇宅開價1980萬　網友暴動直呼買到撞到

▲有房仲在臉書社團PO文賣東港凶宅，整棟開價1980萬元求售，引來網友暴動。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

東港鎮盛產黑鮪魚，是屏東著名的觀光勝地，區段不少隱形富豪。有房仲在臉書社團PO文賣東港凶宅，該戶有上吊的非自然死亡現象，整棟開價1980萬元求售，引來網友暴動「1980萬元還買凶宅，是頭撞到嗎？」

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售東港透天凶宅，並指出當初屋內有上吊的非自然死亡事件。

根據銷售資料，該物件位於東港市區，鄰近東隆國小及輔英醫院，屬於東港商業區，地坪67.72坪、建坪42.8坪、4房，開價1980萬元，換算地價單坪29萬元，高總價引來不少網友暴動。

有人直言「2000萬不如買新的還沒有故事」、有網友直接在留言詢問「有1980還買凶宅，是頭撞到嗎？」、也有人無奈回「原來我連屏東的凶宅都買不起。」

▲該物件位於東港市區，鄰近東隆國小及輔英醫院。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

富山不動產店東邱璿樺表示，東港市中心發展早，可建地相當飽和，透天屋齡老舊，物件若單純看土地價值 ，地價單坪約60萬元上下，不過釋出量也不多。

邱璿樺分析，近年由於東港漁業興盛，觀光產業發達，區域隱形富豪也多，東港人有購買力，吸引不少建商到東港購地插旗，帶動區域新建案房價持續飆漲。目前東港屋齡15年內透天，地坪26~30坪，總價1700~2000萬元，若是地坪放大至50坪左右，也要3000~4000萬元。

在地仲介透露，以該物件來看，因為大地坪墊高總價，其實不算貴，不過因為是凶宅，還是會有心理因素影響，不見得會有人願意購買。

由於東港透天房價高漲，近年開始出現大樓、華廈推案，根據實登，今年預售大樓均價為25.7萬元，最高價達32萬元，多為在地二代、首購等年輕族群購屋。區域主力則是中古透天住家，屋齡20~30年，地坪約30坪上下，總價1000~1500萬元。

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