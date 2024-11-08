掛招1天秒撤！「美食之都」迎新燒肉店　在地：還以為要蓋停車場

▲全台僅2家的高檔燒肉「三山燒肉」，第三店將插旗台南。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

燒肉名店陸續進駐台南，連台南人都笑稱「美食之都」快變成「燒肉城市」，沒想到全台僅2家的高檔燒肉「三山燒肉」，第三店將進駐中西區，未來與自家「茶六」互打，信義房屋專家表示，大型品牌進駐商圈，可引進穩定人潮，群聚效應成型。

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▲粉專照片上還有「三山燒肉」的帆布招牌，引來在地人相當期待，才隔不到1天就被撤下。（圖／翻攝自Facebook／台南式 Tainan Style）

「碳佐麻里」、「茶六燒肉」今年都在台南展店，甚至大手筆規劃燒肉旗艦店，臉書粉專《台南式 Tainan Style》PO文指出，「不只茶六燒肉來台南了，同集團更精緻的『三山燒肉』也來台南囉！而且超！大！間！」照片上還有「三山燒肉」的帆布招牌，引來在地人相當期待，紛紛笑稱台南已快變「燒肉城市」。更有網友笑：「一直想說停車場是要蓋多久，結果是燒肉，鋼筋也太粗大了。」

據了解，該基地位於中華西路二段，面積368坪，根據建照顯示，將興建地上5樓、地下1樓，預計完工日期為2025年10月底。

▲今年剛開幕的「茶六」也在附近。（圖／記者張雅雲攝）

輕井澤集團旗下除了知名度最高的「輕井澤鍋物」、還有「茶六燒肉堂」，旗下屬於高檔燒肉線的「三山燒肉」，全台僅台中、高雄2家分店，第三間分店插旗台南，不過才僅僅1天，原本的三山招牌就已撤下。

在地仲介根據完工時間推測，最快也要2026年才有機會開幕，預估整棟月租金也要60萬元起跳。

而同一條中華西路二段，還有南部唯一的「輕井澤火鍋」，在地仲介透露，該店在2014年進軍台南，租約即將到期，輕井澤集團將續約，月租金落在50~60萬元。而附近車程約10分鐘，還有今年剛開幕的「茶六」，根據租賃實登公布，月租金為60萬元，展現該集團在台南「群聚展店」的布局規劃。

▲南部唯一的「輕井澤火鍋」2014年進軍台南，據了解，輕井澤將續約，月租金50~60萬元。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，三山燒肉附近有台南市政府、家樂福安平店，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工人口快速進駐，帶動商圈快速發展。

店名 位置 坪數 開幕時間 租金 輕井澤鍋物 安平區中華西路二段7號 地坪 450 坪 2014/5 預估 50~60萬 茶六 安平區永華路二段551號 地坪 440 坪 2024/6 60萬 三山 中西區中華西路二段 地坪 368 坪 開幕未定 60萬以上

▲輕井澤集團台南各店租金。（ETtoday製表）

張榮分析，中華西路二段陸續有餐飲店家進駐，生意一直維持得不錯，商圈的口碑成形之後就更容易吸引同質店家進駐，甚至不乏大品牌插旗，透天店面以土地坪數換算，1樓單坪租金約1000~1200元。 附近還有今年剛開幕的茶六，以餐廳來看，租金雖然都不低，但因為有足夠的消費客源，店面也非常搶手。

對這類大集團來說，群聚展店不但各分店之間物流、人員調撥更加方便，對集團新品牌來說，知名度也可以快速提升。

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