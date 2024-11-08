【廣編】政策打投資、護自住！水湳「遠雄洄山行」規劃呼應自住換屋需求

▲遠雄洄山行位於福星北路門面，雙角地街廓擘劃生活聚落。

圖、文／遠雄洄山行提供

遠雄看好台中西屯水湳經貿園區前景，集結遠雄寬寓、純寓、藝舍、綠美經驗，深化對區域住居需求調查，推出集大成的第五案經典建築作品「遠雄洄山行」。回應台中在地客群的需求，此次遠雄邀請台中指名度超高的建築大師劉偉彥，與擅於打造豪宅公設美學的王勝正設計師，都是逢甲大學畢業的校友，對這塊土地與街區人文環境、發展歷程，有過深刻探索與感悟的名家。

「遠雄洄山行」行銷協理周琦穎表示，本案在1328坪三面臨路基地上，打造兩棟建築量體，推出24~48坪2~4房，即是針對自住客群規劃，大幅降低投資客進場。

開案首波吸引離不開周邊生活機能有地緣性客戶、子女於逢甲大學念書的自用兼置產性質，以及有換屋需求的客戶選擇購買遠雄洄山行。

對比七期預售來到9字頭、水湳中央公園東側不乏創造8字頭成交的實登數字，水湳在中央公園西側福星北路生活圈的「遠雄洄山行」，發揮價格吸引力，以較親鬆的價位入手西屯燙金門牌。

【遠雄洄山行】

接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口

預約專線：(04) 2426-9000

個案官網：https://www.fgrealty.tw/6naxnb