【廣編】「耕建築」獲得Fitwel認證　與全球頂尖健康宅並駕齊驅

圖、文／耕薪建設提供

「耕薪建設」•「耕建築」一直以來致力於「都市更新」、「危老改建」，每一棟建築從＂舊有＂到＂新有＂的過程，皆注入「安全、健康、永續」的特色，能夠有效提升使用者的健康與幸福感的Fitwel健康建築認證系統，更是耕建築積極爭取的國際認證之一。

近期所屬建案「耕心冉冉」、「耕青禾」、「耕玉」不僅陸續榮獲美國MUSE設計大獎最高榮譽白金首獎﹑倫敦IAA設計大獎最高榮譽白金首獎…等諸多國際大獎的肯定，上述個案更獲得Fitwel健康建築2~3星認證，並於11月8日更邀請美國主動設計中心（CfAD）、美國在台協會（AIT）等國際機構及建築大師－李天鐸…等貴賓，來為此授證典禮共襄盛舉。

Fitwel健康建築認證是由美國疾病控制與預防中心（CDC）與聯邦總務署（GSA）於2017年聯合推出，並由美國主動設計中心（CfAD）進行營運，旨在打造增進健康和幸福感的永續建築環境。 該認證係採自願申請方式，依據建築的使用特性與優勢，選擇擬申請的得分點，以總積分給予1~3星的綠建築認證；Fitwel亞洲區技術委員黃家明博士指出：「目前全球少有集合住宅具備Fitwel三星認證，「耕薪建設」•「耕建築」以此為目標，在「耕心冉冉」、「耕青禾」、「耕玉」建案上，積極落實Fitwel健康建築的相關策略，不僅展現接軌國際趨勢的實力，更讓世界看見台灣建築設計之美。