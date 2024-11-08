【廣編】不畏景氣、品牌出線！「環泥水澐」正式公開、締造千人預約賞屋

▲立地三重右岸百萬特區，環泥首案「環泥水澐」開價相對超值。

圖、文／環泥建設提供

今年房貸限縮政策推出後，各推案來人驟降，然而在這房市觀望的氛圍下，環泥建設推出的三重首案「環泥水澐」仍有上千組登記預約賞屋的佳績，本案也在本日（8日）正式開案迎接眾人的期待！

「環泥水澐」坐落於雙捷運三重站旁，不僅交通便利，且與潤泰複合開發案比鄰而立，相較於潤泰每坪破百萬的天花板價，「環泥水澐」開價相對公道，共擁新北大都會公園水岸風景，同步西區門戶兆元願景，並擁有「環泥水漾特區」近3千坪名宅街廓的完整性，地段條件一樣，入手價卻更具未來空間，是環泥建設首推案即引起高度關注的關鍵。此外，「限量性」也是造成旋風的主因，環泥建設擅長高端精品住宅的選地遠見與營建經驗，加上集團股東為環球水泥、台南紡織等大型企業股東，其品牌與品質的綜合實力，放眼整個右岸重劃區屈指可數；據了解，此水漾特區推出的第一期「環泥水澐」僅有60戶限量席次，規劃24-36坪左右的合宜總價帶，這種稀有性讓本案更具吸引力。

首購、首換的自住型買家在了解房貸限縮政策之後反而放心出來看房，減少市場過熱墊價追高的風險，且預售產品核貸狀況仍需完工交屋後才拍定，此時冷靜入場才是聰明之舉。環泥集團深具國際經濟的宏觀視角，相信節能、綠色、健康、安全、智能等趨勢將逐步成為建築的必備規劃，環泥建設也將迎向此時代浪潮，帶來更優質的居住體驗。

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