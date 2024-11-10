已付一成！他翻合約書慌了「沒交屋日」求解約　內行也喊怪

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族求助，買房合約書上沒有交屋日和使用執照日，「是違法的嗎？是可以跟建商無條件解約的嗎？」後悔自己當時太相信建商，沒有看清楚，現在已經付了一成，實在不知道該怎麼辦。對此，信義房屋專家也認為很奇怪，流程應該不是這樣走的，最好趕快找地政局或消保官處理。

有屋主在「買房知識家」求助，「如果買房合約書上，建商沒有交屋日和使用執照日在合約上，是違法的嗎？是可以跟建商無條件解約的嗎？」懊悔直呼，「當時沒看清楚太相信建商！」並透露他已經付一成了，「廠商說，合約書上沒有執照完工日期和交屋日期是正確的？這個有辦法去申訴嗎？」

看到貼文後，不少人也覺得很怪，「應該會有預計蓋完的日期，遇過幾次壓10年」、「合約書大都是通用版，基本上該有的說明都會有列出來吧？我的合約書上有壓興建到完工，壓4年」、「通常會有興建預計完工在哪一年，興建壓5-10都很常遇到，完工跟交屋通常也會有時間距離。朋友的5月完工，現在還在等使照。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，定型化契約規範，合約必須有建築執照核准日期，還有使用執照取得日期，如果翻過了沒有，也找建商確認過，真的都沒有的話，可向地政局或消保官求助。