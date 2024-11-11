42年前「永和小豪宅」銷售DM曝光　每坪開價7萬元

記者項瀚／台北報導

40多年前永和建案廣告DM照曝光，附有許多相當具時代感的資訊，像是福和橋即將通車、緊鄰國華與樂華戲院等等。在那個年代，大樓型態建案相對稀少，DM也強調該案是「豪華名門高級住宅」，每坪售價7萬元，而現在中古房價已增值7倍。

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▲40多年前永和建案廣告DM照曝光，附有許多相當具時代感的資訊。（圖／讀者提供）



一張多年前的永和建案廣告DM照在網上曝光，引發網友熱議，傳單上斗大寫上建案名稱「銀河廣場大廈」，為興建中的預售案，經查社區現屋齡42年，因此該廣告傳單也已有42年歷史。

這張建案廣告DM上出現不少頗有時代感的資訊，包括：福和新橋（福和橋）將於隔年3月通車，銜通台北市建國南北路，還有建案緊鄰現已成為歷史的國華戲院、樂華戲院等等，瞬間讓老永和人回憶湧上心頭。

▲「銀河廣場大廈」現屋齡42年，位於福和路。（圖／記者項瀚攝）

「銀河廣場大廈」位於福和路，樓高12層，據廣告DM資訊推案單價7萬元，而當時台北市住宅單價12萬元。另外還有人口密度的統計，當時台北市每平方公里僅8140人，而永和區則高達3.3萬人。

攤開實價登錄紀錄，「銀河廣場大廈」規劃有套房以及26~48坪格局，近年成交單價落在45~55萬元，是40多年前推案時約7倍。





▲「銀河廣場大廈」近年成交單價落在45~55萬元，是40多年前推案時約7倍。（表／記者項瀚製）

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示，從現在來看，永和區屋齡40多年以上的房屋以公寓產品居多，當時規劃12層樓高並不常見，甚至可稱作那個年代的小豪宅，也因此建案廣告直接標榜「銀宮小套房」、「豪華民門高級住宅」。

林明賜進一步表示，「銀河廣場大廈」位於福和路靠中正路、竹林路，屬永和主幹道，商圈相當熱鬧，雖然距離最近的捷運頂溪站走路需12分鐘，但鄰近永福橋、福和橋，連接台北市方便，是相當不錯的點位，且小坪數總價門檻低，在當地屬熱門物件。

▲「銀河廣場大廈」40多年前預售推案時，主打福和新橋（福和橋）通車利多。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，永和區面積小，且開發得早，早期許多軍公教人員都居住於此，人口密度一直頗高，從最新的數據來看每平方公里約3.8萬人，成長不多，但仍是全台最密集的行政區，在地狹人稠且緊鄰北市的條件之下，也為區域房價形成有力支撐。

永和區素地稀缺，又沒有重劃區，新推案大多只能靠都更危老，因此新推案量在新北市一直都相當稀少。價格方面，近年已出現不少8字頭新案，最高價的「頂溪大苑」甚至衝破百萬大關。

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